بار سنگینی از رسالتهای انقلاب اسلامی بردوش کمیته امداد است

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان جلال فرد افزود: انقلاب اسلامی ایران با حمایت و پشتیبانی محرومان و با شنیدن صدای کوخ‌نشینان متولد شد و کمیته امداد با شعار پشتیبانی و حمایت از این اقشار، با جدیت و همت مضاعف در این عرصه دشوار، گام برداشته و به یاری خداوند در انجام مسئولیت و خدمت به مردم پر افتخار بوده است.

وی عنوان کرد: مددرسانی و حمایت در استانی مثل کهگیلویه و بویراحمد که رنگ محرومیت را به چهره دارد به مراتب پر رنگ ‌تر بوده و کمیته امداد استان دراین زمینه کارنامه درخشانی دارد.

قائم مقام کمیته امداد استان کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری طرح حلقه صالحین خبر داد و افزود: این طرح هر دو هفته یکبار در کمیته امداد برگزار می‌شود و آنگونه که از خروجی این برنامه‌ها مشخص شده ، تاثیر فراوانی بر ترویج و اشاعه آموزه‌های دینی در جامعه داشته است.

وی عنوان کرد: معنویت یک عنصر جدانشدنی در این نهاد مقدس است و کمیته امداد، کار کردن برای محرومان و نیازمندان را افتخار خود می‌داند.

جلال فر همچنین تصریح کرد: انقلاب اسلامی برکات فروانی برای محرومان و مستمندان داشت و این نهاد ضمن حمایت از این اقشار زمینه خودکفایی انها را نیز فراهم کرده و می کند.

وی عنوان کرد: همه تلاش این نهاد بر رفع مشکل مستمندان است و در این راستا با پرداخت مستمری، وام خود اشتغالی، وام قرض الحسنه، احداث مسکن، تامین جهیزیه و ... بخشی از مشکلات محرومین را مرتفع می کند.

وی با بیان اینکه این استان نسبت به جمعیت، بیشترین مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی را در کشور دارد، اظهار داشت: از جمعیت حدود 700 هزار نفری کهگیلویه و بویراحمد، هم اکنون 104 هزار و 811 نفر در قالب 34 هزار و 395 خانوار تحت پوشش کمیته امداد هستند.

پنج شاعر دهدشتی در جشنواره "همدرنگ" درخشیدند

پنج نفر از شاعران دهدشتی رتبه های برتر جشنواره شعر "همدرنگ" در شهرستان "باغملک" خوزستان را کسب کردند.

"موسی عباسی"، "سیاوش نریمان"، "عصمت ملکوتی"، "فرحناز مسلمی" و "علی مرادی" رتبه های برتر این جشنواره را کسب کردند.

جشنواره شعر منطقه ای "همدرنگ" همه ساله با حضور استانهای لرنشین حوزه زاگرس در شهرستان "باغملک" استان خوزستان برگزار می شود.