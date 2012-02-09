تفکر بسیجی ترویج شود/هرکس برای اعتلای نظام قدم بردارد بسیجی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سوقندی صبح پنجشنبه در دیدار با فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اهمیت ارتباط بین کسانی که تفکر ارزشی دارند با افراد متخصص گفت: باید محتوای خوب را با انسانهای متعهد و قالب خوب که در هنرمندان متخصص وجود دارد با هم مرتبط کرد تا بتوان هنر موثر و متعهد را ایجاد کرد.

سوقندی با بیان اینکه حوزه فرهنگ بیشتر از امکانات، وابسته به افکار و شخصیت ها است افزود: هماهنگی در حوزه های اجرایی فرهنگ و هنر یکی از اصول مدیریت است و با ارتباطات قوی این کار به نحو احسن انجام می شود.

وی تصریح کرد: گسترش فرهنگ بسیجی در همه رده ها باعث تحکیم نظام می شود و حضور فعال بسیج در عرصه جنگ نرم بر این تحکیم می افزاید.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان اظهار داشت: الگوسازی افراد متعهد و ارزشمدار برای همه به خصوص هنرمندان، یکی از روشهای مناسب ترویج هنر متعهد است که بسیج هنرمندان می تواند این کار را به عنوان هدف خود قرار دهد.

سوقندی با تشکر از حمایت های سپاه و بسیج از فعالیت های فرهنگی و هنری گفت: باید نگاه همه مسئولان اجرایی فرهنگی و هنری باشد تا اثر مثبتی در جامعه داشته باشد.



هرکس برای اعتلای نظام قدم بردارد بسیجی است



فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان نیز در این دیدار ضمن تاکید بر اینک بسیج یک نیروی ایثارگر و حاضر در صحنه برای دفاع از انقلاب و ارزشها است، گفت: هرکس برای اعتلای نظام اسلامی قدم بردارد بسیجی است.

سردار پاسدار علی استاد حسینی با اشاره به اینکه حضور در بسیج توفیق می خواهد و بسیجیان نیز انتخاب شده هستند افزود: زیر پرچم ولایت زندگی کردن و بسیجی بودن یک ارزش است که باید از آن حراست و حفاظت کرد.

وی با اشاره به اهمیت هنر و تاثیر آن در جامعه گفت: هنرمندان باید از نظر اعتقادی خود را تقویت کنند و آثاری که ارائه می دهند مبتنی بر ارزشها باشد تا در تمام جامعه اثرگذار باشد.

استاد حسینی گفت: گام برداشتن در مسیر ارزشها و اعتقادات هنر را از ابتذال دور می کند و باعث رشد جامعه می شود.

فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان در پایان با اشاره به همکاری بین سازمان بسیج هنرمندان استان سمنان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: همکاری و همدلی این دو نهاد می تواند اثر شایانی در تربیت هنرمندان متعهد داشته باشد.