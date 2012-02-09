برگزیدگان مرحله اول داوری جشنواره " قصص " معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد پور شعبان افزود: از سراسر کشور 333 نفر با ارسال 479 اثر در جشنواره داستان کوتاه براساس قصه های قرآن کریم " قصص " شرکت کرده اند.

وی اظهارداشت: از این تعداد، آثار 42 نفر پس از ارزیابی هیئت انتخاب مرحله اول توسط رحمت حقی پور، فرهاد فتوحی و مهدی دلگرم به مرحله دوم داوری راه یافته است.



مسئول واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری گیلان گفت: در مرحله دوم، داوران خسرو آقا یاری، یوسف علیخانی و احمد بیگدلی آثار این 42 نفر را مورد ارزیابی قرار می دهند و نفرات اول تا سوم جشنواره و سایر کسانی که باید مورد تقدیر قرار گیرند در این مرحله از داوری مشخص و معرفی می شوند.



وی افزود: فائزه صادقی، سید محمد صادق، فاطمه عبدالله نژاد، رضا ولی پور دهکردی، پروین برهان شهر رضایی، نیلوفر ناظری، ناهید پور زرین، پوریا تکبیری، ابوذر قاسمیان، رضوان نیلی پور، نادیا خوش لقا، حمیده ضرابی، هاشم کدکنی، سعید فتاحی، محمد مهدی خاکیان، مریم ساحلی، لیلا نوحی طهرانی و صنم فاضل به مرحله دوم جشنواره راه یافته اند.

پور شعبان ادامه داد:عباس محبتی، محمد علیزاده، مرتضی اسدی مرام، رها فتاحی، علی فاطمی، فرزانه گلچین، شهاب الدین موسوی زاده، شهاب احمد پور، مجتبی تقوی زاد، مریم جوادی، لیلا روغنگیر قزوینی، روح الله شریفی، سید مهرداد موسویان، تیمور آقا محمدی، ناهید قادری، بتول سیدی، وجیهه امینی، علیرضا قدرتی، زهرا ابراهیمی، نیکو پشوتن فرد، طیبه جلالی، آذر ممتاز، وحید آقا کرمی و سولماز صادق زاده از دیگر افراد راهیافته به مرحله دوم داوری جشنواره هستند.

به گفته وی، در این مرحله آثار برگزیده انتخاب خواهند شد.



مسئول واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری گیلان یادآورشد: مراسم اختتامیه جشنواره داستانهای کوتاه قرآن " قصص " 27 بهمن ماه امسال ساعت 18:30 در سالن اجتماعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان برگزار می شود.