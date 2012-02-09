  1. بین الملل
  2. سایر
۲۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۲۸

به سبب دادن رشوه؛

رئیس پارلمان کره جنوبی از سمت خود کناره گیری کرد

رئیس پارلمان کره جنوبی از سمت خود کناره گیری کرد

رئیس پارلمان کره جنوبی به دلیل دادن رشوه به اعضای حزب حاکم در سال 2008 از سمت خود کناره گیری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "پارک هی تای" رئیس پارلمان کره جنوبی امروز پنجشنبه با اعلام استعفای خود دلیل این اقدام را رسوایی اخیر در خصوص خرید رای برای رهبری حزب حاکم و دادن رشوه به اعضای این حزب در سال 2008 توصیف کرد. 

پارک هی تای در سال 2008 به عنوان رئیس حزب حاکم و در سال 2010 به عنوان رئیس پارلمان کره جنوبی منصوب شد.

رسانه رسمی کره جنوبی اعلام کرد که استعفای رئیس پارلمان کره جنوبی  پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه آوریل و انتخابات ریاست جمهوری در دسامبر 2012 به اعتبار حزب حاکم خدشه وارد می کند.  

کد مطلب 1530124

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها