به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی کریمی آخرین رئیس برای فدراسیون دوومیدانی بود که چهارسال متوالی در این فدراسیون مدیریت کرد و طی این مدت رشته ورزشی مادر را با اتفاقات خوبی از موفقیت و مدال آوری ورزشکارانش در میادین بین‎المللی مواجه کرد اما در نهایت به دلیل مشکلات مالی و فشارهایی که روی او بود، رفتن را به ماندن ترجیح داد و استعفا کرد.

استعفای کریمی از ریاست فدراسیون دوومیدانی چند روز پس از بازی‎های آسیایی گوانگجو انجام شد. هنوز چند روزی از پایان این بازی‎ها و موفقیت تیم ملی دوومیدانی نگذشته بود که به دنبال ناکامی‌های کفاشیان در فدراسیون فوتبال و پیش‌بینی تغییر سجادی معاون سازمان تربیت بدنی شایعه برکناری سید مصطفی کریمی رئیس این فدراسیون و احتمال جابجایی کفاشیان و سجادی به این مجموعه قوت گرفت.

این موضوع تا آنجا پیش رفت که کریمی در جلسه‎ای که به واقع برای خداحافظی رسمی‎اش از فدراسیون دوومیدانی برگزار شد، گفت: " من را وارد این بازی‎ها نکنید من خودم قصد ماندن ندارم. دوومیدانی نیاز به اعتبارات دارد و دست خالی نمی‌توان راه به جایی برد."

در هر صورت و با وجود موفقیت‌ها در بازی‎های آسیایی گوانگجو، کریمی فضای فدراسیون دوومیدانی را به مانند جهنمی برای خود متصور شد که نمی‌تواند دیگر در آن پا بگذارد. با قطعی شدن رفتن کریمی، علیجانی، نایب رئیس فدراسیون مدتی اداره امور را پیگیری کرد اما در شرایطی که پیش‌بینی می‌شد وی سرپرست فدراسیون می‌شود، از میان 13 نامزد کسب کرسی ریاست، محمدرضا کاظم آشتیانی از خانواده صنعت نفت حکم سرپرستی را از سعیدلو دریافت کرد.

از زمان رفتن کریمی تا حکم گرفتن آشتیانی فدراسیون دوومیدانی یک ماه دردسرساز را به واسطه غیبت رئیس پشت سرگذاشت تا اینکه اسفندماه گذشته حکم سرپرستی محمدرضا کاظم آشتیانی تا حدی به این اوضاع پایان داد. البته پس از 10 ماه و به دنبال انتقال آشتیانی به فدراسیون بدنسازی و پروش اندام به عنوان سرپرست، افشین داوری که خود از اهالی دوومیدانی و مدیر پیشین اداره کل تربیت بدنی خراسان رضوی بود ، امور کار را به دست گرفت.

حکم سرپرستی افشین داوری آذرماه صادر شد اما پیش از آن و در زمان سرپرستی محمدرضا کاظم آشتیانی ثبت نام از کاندیداهای احراز پست ریاست فدراسیون دوومیدانی با نام نویسی از 13 نامزد انجام شد تا مجمع انتخاباتی از میان آنها رئیس جدید را انتخاب کند.

به دنبال ادغام سازمان ملی جوانان با سازمان تربیت بدنی و تشکیل وزارت ورزش و جوانان تشکیل مجامع انتخاباتی با تعویق مواجه شد تا اینکه قرار شد این مجمع 12 بهمن ماه برگزار شد. البته برگزاری مجمع انتخاباتی دوومیدانی ازاین تاریخ به 19 بهمن ماه موکول شد اما همزمانی با برگزاری رقابت‎های بین‎المللی دهه فجر در مشهد یک بار دیگر منجر به تغییر این تاریخ و موکول شدن آن به 23 بهمن ماه شد.

بنابراین فردا یکشنبه مجمع انتخاباتی فدراسیون دوومیدانی برگزار می‌شود. البته از میان 13 کاندیدایی که پیش از این نام نویسی کرده بودند پژمان معتمدی و کرمعلی ایرجی هففته گذشته کناره گیری خود را اعلام کردند. با این اوصاف فردا رقابت میان 11 کاندیدا که خیلی از آنها از اهالی دوومیدانی هستند اما برخی هم خبرنگار بوده‌اند، رئیس جدید دوومیدانی کاران را مشخص می‌کند.

کاندیداهای ریاست فدراسیون دو ومیدانی به این شرح هستند:

* افشین داوری (مدیر پیشین اداره کل تربیت بدنی خراسان رضوی و از اهالی دوومیدانی)

* حسین جلالی (رئیس پیشین فدراسیون دوومیدانی)

* صادق داداشی (دبیرپیشین فدراسیون دوومیدانی)

* مهران تیشه گران (مدیر پیشین روابط عمومی فدراسیون دوومیدانی و دبیر فعلی فدراسیون انجمن های ورزشی)

* مجید کیهانی (خبرنگار)

* حسین مکاری (از اهالی دوومیدانی)

* سعید بخشی (از اهالی دوومیدانی)

* مسعود محجوری (از اهالی دوومیدانی)

* پندار شوقیان (از ورزشکاران قدیمی دوومیدانی)

* احمد صاحبی (از اهالی دوومیدانی)

* داود حومنیان (استاد دانشگاه)

پس از برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون والیبال، مجمع انتخاباتی فدراسیون دوومیدانی دومین مجمع انتخاباتی است که در طول حیات وزارت ورزش و جوانان تشکیل می‌شود. برگزاری این مجمع می‌تواند به برو و بیاهای مدیریتی که دراین مدت رشته ورزشی "مادر" با آن مواجه بود، پایان دهد.

مجمع انتخاباتی فدراسیون والیبال ساعت 14 روز یکشنبه در هتل المپیک برگزار می‌شود.