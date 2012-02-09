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۲۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۰۸

لرزنگنه در گفتگو با مهر:

باید حمل و نقل عمومی پاک را در شهر محقق کنیم

باید حمل و نقل عمومی پاک را در شهر محقق کنیم

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه گفت: با توجه به رشد روز افزون استفاده از خودروهای شخصی در کرمانشاه باید توسعه حمل و نقل عمومی اصل و مبنای همه اقدامات شود.

افشین لرزنگنه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از بهترین راهکارهای اصلی حل معضل ترافیک گسترش حمل ونقل عمومی و کاهش تمایل استفاده از خودروهای شخصی است که چنانچه این مهم محقق شود قادر خواهیم بود تا حد زیادی آلودگی هوای شهر را نیز کاهش دهیم.

معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه افزود: از سوی دیگر طبق طرح جامع در کرمنشاه معابر اصلی ساخته شده و بخش عمده ای از پروژه های عمرانی برای اتصال شبکه معابر محقق شده است.

لرزنگنه تاکید کرد: درحقیقت مدیریت شهری ضمن اهتمام برای توسعه شبکه راه ها توجه کامل به توسعه حمل ونقل عمومی را دارد اما هنوز تا رسیدن به حمل و نقل انسان محور فاصله داریم و باید اقدامات گسترده ای برای تحقق این مهم صورت گیرد.

وی افزود: در گذشته نگاه درستی بر شهر و شهروندان وجود نداشته و کرمانشاه به شهری خودرو محور تبدیل شده بود اما شعار مدیریت شهری خودرو محور تبدیل شده بود اما شعار مدیرت شهری اکنون شهری انسان محور است یعنی باید انسان ها و رعایت کرامت افراد اصل و مبنا قرار گیرد.

لرزنگنه در پایان تصریح کرد: برای آنکه بتوانیم حمل ونقل انسان محور را اجرایی کنیم باید حمل ونقل عمومی پاک را در شهر محقق کنیم.
 

کد مطلب 1530134

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