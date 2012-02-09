همایش دانشجو تا افق آینده در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش علمی، پژوهشی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین با عنوان دانشجو تا افق آینده با ارائه مقالات برتر دانشجویی با موضوع هویت فردی و الگوی ایرانی اسلامی از نگاه رهبری ظهر پنجشنبه با حضور کوروش محمدی مدیرکل مشاور آموزش خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور در سالن اجتماعات دانشگاه پزشکی قزوین برگزار شد.

در این مراسم مقالات دانشجویان ارائه شد و داوران از میان آثار رسیده 10 اثر برتر را برای شرکت در رقابت کشوری انتخاب کردند.

از میان آثار راه یافته به بخش داوری 3 اثر به عنوان آثار منتخب استان به تهران ارسال و در کتابچه ویژه مقالات همایش به چاپ خواهد رسید.

علی اصغر کشاورز دبیر همایش در این مراسم گفت: در راستای تبیین الگوی هویت فردی از دیدگاه رهبری با فراخوان مقاله تلاش شد تا دیدگاه دانشجویان جمع آوری و ارائه شود.

وی اظهارداشت: موضوع فراخوان مقاله از آذرماه کلید خورد که از میان 55 مقاله ارسال شده چهار مقاله بدلیل نداشتن موضوع مرتبط با فراخون اصلی، دو مقاله به دلیلی اشکال سی دی های ارسالی و یک مقاله بدلیل تاخیر در ارسال نتوانست مورد ارزیابی داوران قرار گیرد.

کشاورز بیان کرد: با برگزاری این همایش ضمن ارتباط بیشتر با دانشجویان از دیدگاههای علمی و ابتکاری این افراد هم استفاده خواهیم کرد تا کیفی سازی امور فرهنگی ممکن شود.

وی فعالیتهای فرهنگی کمیته امداد استان را در تقویت معنویت در جوانان موثر دانست.