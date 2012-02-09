همایش بصیرت و روشنگری در رباط کریم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه رباط کریم و بهارستان ظهر امروز در این همایش ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایام الله دهه مبارک فجر بر برگزاری هر چه با شکوهتر مناسبت های این دهه تاکید کردند.

سرهنگ علی عزتی اظهار داشت: به رغم تمام تحریم ها که دشمنان نظام در طول این سی و سه سال بر کشور ما اعمال کردند، متوجه شدند که ایران اسلامی با سرعت زیادی در حال پیشرفت بوده و در تمامی عرصه های اقتصادی، سیاسی، علمی و اجتماعی رشد و پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است و فهمیدند هر چه ملت ایران را تحت فشار قرار دهند ما رونق بیشتری می گیریم و این تهدیدها و تحریم ها را به فرصت تبدیل می کنیم و این یک مصیبت بسیار بزرگی برای آمریکا است.

فرمانده سپاه شهرستان رباط کریم و بهارستان تصریح کرد: ما در جنگ اطلاعاتی با آمریکا هر روز موفقیت بیشتری را کسب می کنیم و دستگاه های اطلاعاتی دنیا به این امر اذعان دارند.

وی ادامه داد: در آستانه انتخاباتی که در ایران برگزار می شود دشمنان نظام بالفاصله شروع به جوسازی کرده و مردم را به اغتشاش و شورش دعوت می کنند و اعلام می کنند که انتخابات در ایران آزاد برگزار نمی شود تمام این جوسازی ها علیه انتخابات برای کاهش میزان مشارکت مردم است.

این مسئول افزود: علی رغم همه این جوسازی ها که بعد از 33 سال با این همه تحریم ها و مشکلاتی که برای ما درست کردند باز هم می بینیم که اکثریت قاطع مردم در انتخابات شرکت می کنند و این نشان از مشروعیت نظام دارد و مردم حاضرند برای حفظ نظام جان خود را فدا کنند.

وی تصریح کرد: سپاه پاسداران در جریان انتخابات فقط به دنبال ایجاد شور و نشاط در جامعه برای حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای و بیان شاخص ها می پردازد و از هیچ کاندیدایی حمایت نمی کند.

وی عنوان کرد: مقام معظم رهبری به عنوان ولی امر مسلمین بر وحدت و همدلی مردم تاکید بسیار زیادی دارند و فرمودند که کشور در وضعیت خیبر و بدر است و منظور از این پیام این است که کشور ما وضعیت بسیار خوبی دارد و در نهایت قدرت و قوت قرار داریم و این آمارها و شاخص ها نشان می دهند.