آیت الله سید محمد غروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قرار گرفتن در هفته وحدت اظهار داشت: این هفته فرصتی است برای این که وحدت به معنی صحیحی که مورد نظر طراحان آن بوده محقق شود و رشد و پیشرفت داشته باشد.



وی با تاکید بر این که منظور از وحدت دست برداشتن از عقاید و معارف حقه خود و پذیرش عقاید دیگر مذاهب نیست، تصریح کرد: بلکه باید زمینه ای فراهم شود که نسبت به مسائل مختلف یک فضای گفتمان به وجود آید.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تاکید بر این که وحدت در شرایط تلخ، تند و طرد به وجود نمی آید بلکه این فضا موقعی حاصل می شود که شرایط گفتمان را به وجود آوریم، یادآور شد: این گفتمان برای رسیدن به اهداف مختلفی است.



وی در ادامه با اشاره به وجود مشترکاتی بین ما و دیگر کشورهای مسلمان که نمی توان منکر آنها شد، اظهار داشت: برای مثال قرآن ما و آنها یکی است و پیامبر ما، پیامبر آنان نیز هست، همچنین بسیاری از فروع و اصول دین نیز بین ما مشترک است، البته شرح و تبیین معارف الهی و اسلامی که اهل بیت(ع) داشته اند قابل مقایسه با هیچ یک از مذاهب و ادیان دیگر نیست.



غروی با بیان این که ما نسبت به برادران دینی خود وظایف خاصی داریم، ابراز داشت: مسائل حقوقی ایجاب می کند که ما نسبت به برادران دینی خود حقوق خاص و ویژه ای داشته باشیم که نسبت به پیروان دیگر ادیان و مذاهب نداریم از جمله در روایات داریم که در مراسم تشییع جنازه برادران دینی خود شرکت کنید و با آنان خوشرفتار باشید.



ایستادگی مسلمانان در برابر مستکبران از اهداف ایجاد وحدت



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهداف ایجاد وحدت در بین کشورهای مسلمان، اظهار داشت:‌ در شرایطی که آمریکا و استکبار جهانی در مقابل اسلام قرار گرفته است، اگر ما وحدت و قدرت واحد داشته باشیم، مستکبران نمی توانند به اهداف خود برسند و اصل دین و اسلام را مورد هدف قرار دهند.



در فضای ائتلاف می توان نسبت های نادرستی که به شیعه می دهند، اصلاح کرد



عضو شورای عالی حوزه علمیه قم در ادامه با بیان این که ما اعتقاد داریم مذهب ما حق است، این را می گوئیم و بر آن ایستاده ایم، یادآور شد: در فضای ائتلاف و گفتمان مناسب این امکان فراهم می شود که معارف اهل بیت(ع) را به آسانی معرفی کنیم و نسبت های نادرستی که به شیعه می دهند و تحریف هایی که نسبت به عقاید ما به وجود آورده اند، اصلاح و برطرف نمائیم.



گفتمان وحدت گونه باعث آگاهی دیگران از حقانیت مذهب شیعه می شوند



وی افزود: اگر این گفتمان وحدت گونه را دنبال و فضا و شرایط آن را فراهم و به دنبال آن معارف اهل بیت(ع) را تبیین کنیم، بستر خوبی خواهد شد تا دیگران نسبت به حقانیت مذهب شیعه آگاه شوند و به سوی آن گرایش پیدا کنند و از این رو بزرگانی مانند آیت الله بروجردی تلاش های زیادی برای تقریب مذاهب و معرفی مکتب اهل بیت(ع) کردند که اقدامات وی باعث شد تا شیخ شلتوت، رئیس الازهر و مفتی اعظم مصر تشیع را به رسمیت شمرده و عمل به دستورات تشیع را مورد قبول قرار دهد.



غروی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: همچنین در سایه و پرتوی همین گفتمان وحدت گونه است که زمینه ای فراهم شده که سایر کشورهای مسلمان تاملی بر انقلاب اسلامی ایران داشته و آن را به عنوان الگویی برای خود قرار دهند.



وی تصریح کرد: مردم سایر کشورها امروز به خوبی دریافته اند که اگر با ابزار دین و مذهب ورود پیدا کرده و بین خود وحدت به وجود آورند، می توانند حکومت های طاغوتی که بر کشور آن مسلط شده اند را سرنگون کنند.



نخبگان در وهله اول باید معنای کامل وحدت را درک کنند



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه با تاکید بر نقش نخبگان در ایجاد و حفظ وحدت چه در داخل و چه در بین سایر کشورها، یادآور شد: نخبگان باید در وهله اول معنای کامل وحدت را درک و روی آن کار کنند و بعد به تبیین اثار آن بپردازند.



نخبگان در جهت گیری های خود افراطی عمل نکنند



وی همچنین تاکید کرد: به علاوه نخبگان باید مراقب باشند که در جهت گیری های خود افراطی عمل نکنند و همواره به دور از افراط و تفریط سخن بگویند و حرکت کنند.

