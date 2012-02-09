95 هزار ورزشکار در گلستان سازماندهی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی ظهر پنجشنبه در جمع ورزشکاران استان افزود: در دولت‎های نهم و دهم، سرانه ورزشی از دو دهم قبل از روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد به هفت دهم ارتقا پیدا کرده است.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری که موجودیت یک ملت را ناشی از ورزش عنوان می‎کنند، ابراز داشت: پرورش، تقویت و همت پهلوانان بیانگر یک اراده قوی و یک همت بلند است که ملت‎ها و دولت‎ها همواره به دنبال آن هستند.

جمشیدی متذکر شد: زمانی‎ که همت پهلوانان ایرانی با آموزه‎ها و اعتقادات دینی عجین شود می‎تواند به یک الگوی عملی و احسن تبدیل شده که خداوند متعال نیز این الگوی ارزشمند را مورد مدح و ستایش قرار می‎دهد.

وی اظهار داشت: اگر چه دشمنان تفکر و همت جوانان ایرانی و ورزشکاران ما را برنمی تابند، اما باز هم آنها درخشنده و پیروز در میادین خواهند ماند.

وی ادامه داد : قدر این نظام را باید با داشتن ویژگی‎های شاخص آن و وجود جوانان برومند آن، با این همه غیرت و همیت دانست.

جمشیدی با اشاره به اینکه ارزش‎های نظام اسلامی در حال صدور به اقصی ‎نقاط جهان است، عنوان کرد: بیداری اسلامی یک واقعیت انکارناپذیر است و ناشی از همت جوانانی است که در عرصه‎های مختلف علمی، ورزشی و سایر بخش‎ها تلاش می‎کنند.

وی یادآور شد: توانمندی جوانان ما، جزو ارزش‎های نظام دینی محسوب می‎شود که در عرصه‎های مختلف توانسته‎اند نقش آفرینی کنند که این تلألو و درخشندگی سبب شده افکار و مدیریت ایرانیان، الگوی عملی جهان اسلام شود.

در پایان این مراسم به مناسبت سی سومین پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران به 33 نفر از شرکت‎کنندگان در این مراسم به قید قرعه، هدایایی اهدا شد.