95 هزار ورزشکار در گلستان سازماندهی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی ظهر پنجشنبه در جمع ورزشکاران استان افزود: در دولتهای نهم و دهم، سرانه ورزشی از دو دهم قبل از روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد به هفت دهم ارتقا پیدا کرده است.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری که موجودیت یک ملت را ناشی از ورزش عنوان میکنند، ابراز داشت: پرورش، تقویت و همت پهلوانان بیانگر یک اراده قوی و یک همت بلند است که ملتها و دولتها همواره به دنبال آن هستند.
جمشیدی متذکر شد: زمانی که همت پهلوانان ایرانی با آموزهها و اعتقادات دینی عجین شود میتواند به یک الگوی عملی و احسن تبدیل شده که خداوند متعال نیز این الگوی ارزشمند را مورد مدح و ستایش قرار میدهد.
وی اظهار داشت: اگر چه دشمنان تفکر و همت جوانان ایرانی و ورزشکاران ما را برنمی تابند، اما باز هم آنها درخشنده و پیروز در میادین خواهند ماند.
وی ادامه داد : قدر این نظام را باید با داشتن ویژگیهای شاخص آن و وجود جوانان برومند آن، با این همه غیرت و همیت دانست.
جمشیدی با اشاره به اینکه ارزشهای نظام اسلامی در حال صدور به اقصی نقاط جهان است، عنوان کرد: بیداری اسلامی یک واقعیت انکارناپذیر است و ناشی از همت جوانانی است که در عرصههای مختلف علمی، ورزشی و سایر بخشها تلاش میکنند.
وی یادآور شد: توانمندی جوانان ما، جزو ارزشهای نظام دینی محسوب میشود که در عرصههای مختلف توانستهاند نقش آفرینی کنند که این تلألو و درخشندگی سبب شده افکار و مدیریت ایرانیان، الگوی عملی جهان اسلام شود.
در پایان این مراسم به مناسبت سی سومین پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران به 33 نفر از شرکتکنندگان در این مراسم به قید قرعه، هدایایی اهدا شد.
نظر شما