جمهوری اسلامی نظامی نیرومند در فکر و عمل است

به گزارش خبرنگار مهر،آیت الله عباس واعظ طبسی پیش از ظهر پنج شنبه در دیدار با علمای تشیع و تسنن که در تالار اماکن متبرکه حرم رضوی برگزار شد، اظهار داشت: امروز بسیاری از مورخان و سیاست مداران کشورهای اروپایی، آفریقایی و حتی کشورهای آمریکایی از نظام حاکم بر کشور تقلید می کنند.

وی در ادامه با اشاره به این مطلب که برای رسیدن و ماندگاری حکومت مقدس جمهوری اسلامی ایران نیازمند وحدت و یکپارچگی هستیم، گفت: خداوند را شاکر هستیم که به برکت پیروی از رسول اکرم(ص) در نظام جمهور ی اسلامی ایران امروز ایران تنها کشوری است که به حکومت مقدس اسلامی و انسجام و یکپارچگی در برابر استکبار و شرک دست یافته ایم.

وی همچنین خواستار تشکیل سلسله نشست هایی میان برادران اهل سنت و تشیع به منظور رفع موانع، مشکلات و اختلافات ایجاد شده از سوی دشمنان به منظور ایجاد تفرقه میان تشیع و تسنن شد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی به میلاد مسعود حضرت محمد(ص) اشاره کرد و گفت: میلاد حضرت محمد(ص) سبب شد تا کاخ کسری به لرزه در آید و آتشکده های چندین هزار ساله خاموش شود.

آیت الله واعظ طبسی تصریح کرد: میلاد رسول اکرم(ص) جهانی را دگرگون ساخت و همین دگرگونی موجب مقابله با شرک و تقویت معنوی در انسان ها شد.

در ادامه این دیدار مولوی اسحاق مدنی، مشاوررئیس جمهور در مسائل اهل سنت اظهار داشت: تقارن دهه فجر و هفته وحدت افتخار بزرگی است که امسال نصیب کشور ما شده است.

وی با بیان اینکه تفکر این مسئله که بدون وحدت می توان کشوررا اداره کرد، تصریح کرد: این نوع نگرش که می توان بدون وحدت کشور را اداره کرد تفکری غلط و غیر عقلانی است.

مشاور رئیس جمهوردرمسائل اهل سنت با بیان اینکه اگرچه بسیاری از بزرگان در رابطه با وحدت صحبت می کنند اما تنها به خوب بودن واژه وحدت اشاره می کنند، افزود: اختلافات فقهی، مسائل مورد انتقال فقهی از سوی دشمنان و مسائل اقتصادی از جمله مشکلات موجود در کشور میان تشیع و تسنن است.