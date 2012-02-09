به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی قبل از ظهر پنج شنبه در گردهمایی مسکن هزار هشتم ویژه طلاب که با حضور حجج الاسلام ربانی رئیس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه و بنایی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در سالن همایش‌های مدرسه عالی امام خمینی(ره) قم برگزار شد، با اشاره به تأمین مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی، بیان داشت: پروژه مسکن مهر در کشور ما اقدام درست و سنجیده ای بود که باعث شد زمین از بورس بازی خارج و مسکن به صورت انبوه ساخته شود.



وی در ادامه به تامین مسکن طلاب به عنوان اقدامی که باعث تقویت بنیه اسلام می شود اشاره و تصریح کرد: فقیه شدن ملزم به این است که نیازها برطرف شود و تا احتیاجات فکر برطرف نشود طلبه نمی تواند بر درس تمرکز داشته باشد و وجود مشکلات باعث می شود طلبه همه وقت خود را متمرکز فراگیری فقه و اصول نکند.



لاریجانی یادآور شد: البته نمی توان استثنائات را نفی کرد و ما همواره بزرگانی را داشته ایم که با وجود سختی زندگی به مدارج بالای علمی و فقهی رسیده اند اما شرایط امروز به گونه ای است که با درگیری ذهنی نمی توان به راحتی به درس پرداخت که البته در زمان کنونی نیز باز استثنائاتی وجود دارد.



تاکید بر رفع دغدغه های طلاب



وی با اشاره به اقدامات مرکز خدمات حوزه های علمیه در رفع دغدغه های طلاب، بیان داشت: مرکز خدمات در رفع نیازهای طلاب از جمله بیمه، مسکن و ... که همگی از اقتضائات زندگی امروز است گام های اساسی برداشته است.



رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: نیازهای دنیای اسلام چه در داخل و چه در خارج از کشور اقتضا می کند که طلاب، این سربازان امام زمان(عج) در همه زمینه ها مجهز باشند.



وی اضافه کرد: امروز نیازها، افکار مختلف و همچنین شبهات فراوانی که با پول سعودی ها باعث می شود وهابیت رواج پیدا کند، وجود دارد که طلاب باید در برابر آنها جوابگو باشند؛ امروز پمپاژ وسیع پول می شود که فکری را در مردم ترویج دهند و این ماموریت مروجان فرهنگ اهل بیت(ع) را بیشتر می کند.



توجه به طرح آمایش فرهنگی دینی شهر در جانمایی مسکن طلاب



لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر این که تامین مسکن طلاب اقدام ارزشمندی است که باید از آن حمایت شود، متذکر شد: اما در این خصوص باید طرح آمایش فرهنگی دینی را نیز مد نظر قرار داد و مسکن طلاب نباید در یک جا متمرکز شود و بقیه مناطق از وجود طلاب و صاحب نظران دینی محروم باشد.



مسکن طلاب باید در همه استان پراکنده باشد



وی با بیان این که باید در همه استان این پراکندگی طلاب، وجود داشته باشد تا همه مردم از حضور آنها استفاده کنند، تصریح کرد: این اقدام چند مزیت دارد؛ این کار باعث می شود که همه در سطحی هماهنگی رشد پیدا کنند، عالمان دین بیشتر و راح تر در دسترس مردم باشند و هم این که طلاب با توده و عموم مردم در تماس بوده و از مشکلات آنها بیشتر اطلاع پیدا کنند.



شهرداری و استانداری برای واگذاری زمین مسکن طلاب در داخل شهر کمک کند



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر تا کنون به دلیل نیاز طلاب و یا نبود امکانات این مورد لحاظ نشده است، اما از این به بعد شهرداری و استانداری کمک کنند تا این امر محقق شود و ما نیز در این خصوص با شهرداری و استانداری قم و وزیر مسکن صحبت خواهیم کرد.



وی یادآور شد: این کار شاید در ابتدا با مشکلاتی به خصوص در هسته مرکزی و بافت فرسوده شهر به دلیل کمبود زمین همراه باشد اما اگر در دراز مدت نگاه کنیم این اقدام بسیار خوبی است چون هم بافت فرسوده احیا می شود، هم این منطقه نزدیک حرم مطهر و مرکز شهر است و این کار برای آینده استان قم مفید است.



لاریجانی در ادامه به بحث بیمه طلاب به عنوان یکی دیگر از نیازها و دغدغه های طلاب اشاره و یادآور شد: از سال های قبل بحث بیمه کارگران و حتی بیکاری در کشور به وجود آمده که یک پوشش فراگیری را در کشور ایجاد می کند و این باعث آرامش مردم می شود.



تاکید بر پوشش بیمه ای طلاب



وی با تاکید بر این که افراد باید در زمان کهولت یک پوشش حداقلی داشته باشند که بتوانند بقیه کارهای خود را بهتر انجام دهند، تصریح کرد: برای مثال طلابی هستند که در زمان پیری حال و توان منبر رفتن را ندارند که در این خصوص، مرکز خدمات در حال برداشتن گام هایی برای بیمه طلاب است.



رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که حوزه علمیه یک دانشگاه بزرگ است، اظهار داشت: استادان دانشگاه زندگی و امکانات خوبی دارند و باید برای استادان حوزه های علمیه نیز این امکانات فراهم شود.



در کنار حفظ استقلال مالی حوزه، باید برای رفع نیازهای طلاب تلاش شود



وی اضافه کرد: خوب است که طلاب استقلال مالی دارند و همین استقلال مالی نیز باعث می شود که حوزه فکری باز داشته باشد و لازم است تا استقلال طلاب حفظ شود اما دیگران هم باید به وظیفه خود عمل کنند و برای حل نیازهایی مثل مسکن طلاب کار کنند.



لاریجانی با بیان این که فکر دینی باید به سطوح مختلف جامعه رسوخ پیدا کند، اظهار داشت: هر چه قدر در این خصوص کار شود در مقابل موج هایی که علیه ایران به وجود می آید، کشور بیشتر می تواند ایستادگی کند.



امروز ظرفیت فکری کشور نسبت گذشته تفاوت زیادی کرده است



وی افزود: امروز ظرفیت فکری کشور ما به دلیل فراز و فرودهای زیادی که پشت سر گذاشته، نسبت به گذشته تفاوت زیادی کرده و این یک سرمایه است و در این میان هدایت علما و روحانیت و در راس آنها پیشگامی رهبر معظم انقلاب، نقش زیادی داشته است، اما لازم است برای این که مشکلات بهتر پشت سرگذاشته شود نیازها و مشکلات مردم و به ویژه قشر طلبه برطرف شود.

