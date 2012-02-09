دعوت بهزیستی البرز برای حضور مردم در جشن انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این بیانه که نسخه ای از آن به دفتر این خبرگزاری ارسال شد، آمده است: امروز در حالی به استقبال سی ‌و سومین سالروز پیروزی انقلابمان می‌رویم که ایران در سایه هدایت رهبر معظم انقلاب و حضور ملت، در اوج شکوفایی و خودباوری قرار دارد و حرکت بیداری اسلامی سراسر دنیای اسلام را فرا گرفته و آرمان‌های عدالت طلبانه مستضعفان جهان حتی در کنار کاخ‌های استکبار جهانی فریاد می‌شود.



این متن می افزاید: 22 بهمن یادآور خروش مقدس ملت غیور ایران بر علیه ظلم و ستم طاغوت زمان و خلق حماسه ای ماندگار و ایجاد انقلاب و تحولی عظیم در نظام فکری حاکم بر جهان بود که به رهبری بزرگ معمار انقلاب اسلامی ایران، خمینی کبیر (ره) در تاریخ به ثبت رسید.



این بیانیه ادامه می دهد: بی‌شک رخدادهای امروز در دنیای غرب و جهان اسلام، سرآغازی دوباره است برای صدور انقلاب اسلامی و تحولات اخیر منطقه به فرموده رهبر حکیم انقلاب تاکید مجددی است بر همراهی ملت‌های مسلمان منطقه با ملت ایران و چه فرمایش پرمعنایی است این فرموده رهبر فرزانه انقلاب که بی‌شک جمهوری اسلامی ایران، مادر بیداری و حرکت اسلامی در منطقه است و تحولات اخیر منطقه و بیداری اسلامی در میان ملت‌ها، نشانگر حقانیت و ادامه حرکت بالنده و اسلامی ملت ایران است و این حرکت مردمی بعد از گذشت 33 سال همچنان با طراوت و پر نشاط به سمت اهداف اصلی خود به پیش می‌رود.



در پایان این متن آمده است: امروز و در آستانه یوم‌الله 22 بهمن، خانواده بزرگ بهزیستی همچون سال‌های پیشین و در لبیک به دعوت حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، در کنار آحاد ایرانیان مسلمان ضمن شرکت گسترده در جشن بزرگ راهپیمایی 22 بهمن و تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل، از همه دلسوزان و علاقمندان به انقلاب اسلامی دعوت می‌کند تا بار دیگر با حضور در راهپیمایی جشن انقلاب، روزی بزرگ را در تاریخ پرشکوه ایران اسلامی ثبت کنند.