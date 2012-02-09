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۲۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۰۷

دعوت بهزیستی البرز برای حضور مردم در جشن انقلاب

دعوت بهزیستی البرز برای حضور مردم در جشن انقلاب

کرج - خبرگزاری مهر: اداره کل بهزیستی استان البرز در بیانیه ای، مردم را به حضور باشکوه در راهپیمایی روز 22 بهمن دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این بیانه که نسخه ای از آن به دفتر این خبرگزاری ارسال شد، آمده است: امروز در حالی به استقبال سی ‌و سومین سالروز پیروزی انقلابمان می‌رویم که ایران در سایه هدایت رهبر معظم انقلاب و حضور ملت، در اوج شکوفایی و خودباوری قرار دارد و حرکت بیداری اسلامی سراسر دنیای اسلام را فرا گرفته و آرمان‌های عدالت طلبانه مستضعفان جهان حتی در کنار کاخ‌های استکبار جهانی فریاد می‌شود.

این متن می افزاید: 22 بهمن یادآور خروش مقدس ملت غیور ایران بر علیه ظلم و ستم طاغوت زمان و خلق حماسه ای ماندگار و ایجاد انقلاب و تحولی عظیم در نظام فکری حاکم بر جهان بود که به رهبری بزرگ معمار انقلاب اسلامی ایران، خمینی کبیر (ره) در تاریخ به ثبت رسید.

این بیانیه ادامه می دهد: بی‌شک رخدادهای امروز در دنیای غرب و جهان اسلام، سرآغازی دوباره است برای صدور انقلاب اسلامی و تحولات اخیر منطقه به فرموده رهبر حکیم انقلاب تاکید مجددی است بر همراهی ملت‌های مسلمان منطقه با ملت ایران و چه فرمایش پرمعنایی است این فرموده رهبر فرزانه انقلاب که بی‌شک جمهوری اسلامی ایران، مادر بیداری و حرکت اسلامی در منطقه است و تحولات اخیر منطقه و بیداری اسلامی در میان ملت‌ها، نشانگر حقانیت و ادامه حرکت بالنده و اسلامی ملت ایران است و این حرکت مردمی بعد از گذشت 33 سال همچنان با طراوت و پر نشاط به سمت اهداف اصلی خود به پیش می‌رود.

در پایان این متن آمده است: امروز و در آستانه یوم‌الله 22 بهمن، خانواده بزرگ بهزیستی همچون سال‌های پیشین و در لبیک به دعوت حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، در کنار آحاد ایرانیان مسلمان ضمن شرکت گسترده در جشن بزرگ راهپیمایی 22 بهمن و تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل، از همه دلسوزان و علاقمندان به انقلاب اسلامی دعوت می‌کند تا بار دیگر با حضور در راهپیمایی جشن انقلاب، روزی بزرگ را در تاریخ پرشکوه ایران اسلامی ثبت کنند.

کد مطلب 1530151

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