16 سایت تولید ورمی کمپوست در هرمزگان راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب رمضانپور افزود: ایجاد این سایتها در شهرستانهای میناب، رودان، بندرعباس و حاجی آباد بمنظور تولید کود آلی با مشارکت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان و متقاضیان در این زمینه انجام شده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ورمی کمپوست به عنوان تنها کود آلی بیولوژیک در دنیا شناخته شده و فرایند کمپوست را به صورت بیولوژیک انجام می دهد که نتیجه آن تولید محصولات کشاورزی سالم و طبیعی است که استفاده از روش تولید ورمی کمپوست دارای فوایدی زیادی از نقطه نظر اقتصادی و محیط زیست می تواند داشته باشد.

به گفته رمضانپور، سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان راه اندازی اولین سایتهای تولید این کود را آغاز کرده و سایت های مربوط به تولید این کود یکی پس از دیگری در حال اجرا است و در این زمینه تسهیلاتی به مبلغ 40 میلیون ریال در قالب مشاغل خانگی به متقاضیان نیز داده می شود.

وی عنوان کرد: همچنین برای توانمند سازی متقاضیان که بیشتر آن را زنان تشکیل می دهند، در زمینه پرورش و تولید کرم های ورمی تولید کننده کود کمپوست آموزشهایی از طرف این سازمان در تعدادی از شهرستانها اجرا و در حال اجرا شدن است.

مدیر ترویج سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان بیان داشت: این می تواند بهترین موقعیت برای بانوان متقاضی شغل به خصوص دانش آموختگان رشته های کشاورزی باشد تا نسبت به تولید کود ورمی کمپوست مورد نیاز این استان، در شهرهای محل زندگی خود اقدام کنند.

وی با اشاره به فواید ورمی کمپوست برای تبدیل زباله به کودی کاملا ارگانیک بیان داشت: ورمی کمپوست یک نوع کرم زباله خوار است و به هیچ عنوان بار میکروبی نداشته و با خوردن زباله تر کودی کاملا ارگانیک تولید می کند. این کود آلی کمپوست، سبب نفود پذیری و تهویه خاک شده و می تواند میزان آب بیشتری را نگهداری و از هدر رفتن آن جلوگیری کند.

تهیه کود ورمی کمپوست حاصل فعالیت بیولوژیک یک نوع کرم خاکی است این جانور از مواد آلی موجود در طبیعت تغذیه کرده و آن را به کود آلی مغذی تبدیل می کند و در خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک تأثیر بسزایی دارد.

این کود اصلاح کننده خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک بوده و علاوه بر وزن مخصوص کم، فاقد هر گونه بو، باکتریهای غیر هوازی، قارچها و علفهای هرز است.

ورمی کمپوست علاوه بر قابلیت جذب آب با حجم بالا، شرایط مناسب جهت دانه بندی و قدرت نگهداری مواد غذایی مورد نیاز گیاهان را فراهم می کند. و همچنین حاوی عناصر غذایی بسیار غنی به ویژه ازت بوده که به تدریج آنها را در اختیار گیاه قرار می دهد.