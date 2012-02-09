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۲۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۵۷

اولین جلسه کمیته عالی قرآنی گلستان برگزار شد

اولین جلسه کمیته عالی قرآنی گلستان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: اولین جلسه کمیته عالی قرآنی استان گلستان با حضور جمعی ازمدیران دستگاههای اجرایی در سالن اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان ظهر پنجشنبه در اجلسه این کمیته گفت: منشور توسعه فرهنگ قرآنی در گلستان سابقه ای دیرینه در شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته و سند جامعی است که فعالیتهای قرآنی را توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب نر م افزاری ارائه خواهد داد.

وی در ادامه در خصوص فلسفه شکل گیری کمیته قرآن افزود: کمیته قرآنی در طرح های قرآنی در سراسر استان مطرح و مورد ارزیابی اعضاء قرار می گیرد و در نهایت در جلسه شورای فرهنگ عمومی مطرح و مصوب خواهد شد.

منتظری هدف از شکل گیری شورای عالی فرهنگی را، ساماندهی فعالیت های قرآنی و دریافت طرح ها قرآنی دیگر دستگاه ها براساس ابلاغیه جدید شورای عالی انقلاب در خصوص منشور توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی برشمرد.
 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان، عنوان کرد: دوره تفسیر قرآن با هماهنگی مرکز عالی قم جهت ساماندهی فرهنگ عمومی آحاد مردم برگزار می شود.
کد مطلب 1530155

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