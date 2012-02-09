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۲۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۰۱

وزارت خارجه روسیه:

اهداف سیاسی و تبلیغاتی علت فرافکنی ها درباره ایران است

اهداف سیاسی و تبلیغاتی علت فرافکنی ها درباره ایران است

وزارت امور خارجه روسیه با هشدار درباره نتایج فاجعه بار ماجراجویی نظامی علیه ایران، ادعاهای بی اساس مبنی بر تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای را با اهداف سیاسی و تبلیغاتی توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "میخائیل اولیانوف" از مقامات وزارت امور خارجه روسیه در گفتگو با اینترفکس ضمن رد ادعاها در خصوص ماهیت نظامی برنامه هسته ای ایران هشدار داد که چنین فرافکنی هایی عواقب فاجعه باری را به همراه دارد.

وی در ادامه با اشاره به گزارش اخیر "یوکیو آمانو" مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران تاکید کرد: هیچ مدرکی دال بر نظامی بودن برنامه هسته ای ایران وجود ندارد و اگر برنامه این کشور با اهداف نظامی بود، 10 سال پیش پایان یافته بود.

میخائیل اولیانوف فعالیتهای هسته ای جمهوری اسلامی ایران را تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی خواند و ادعاهای واهی در خصوص دستیابی ایران به سلاح هسته ای را با اهداف سیاسی و تبلیغاتی توصیف کرد.

نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه نیز درباره پیامدهای هرگونه ماجراجویی نظامی علیه ایران به سبب پافشاری بر حقوق هسته ای مشروع خود هشدار داده بود.
 

کد مطلب 1530156

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