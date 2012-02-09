اهداف سیاسی و تبلیغاتی علت فرافکنی ها درباره ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، "میخائیل اولیانوف" از مقامات وزارت امور خارجه روسیه در گفتگو با اینترفکس ضمن رد ادعاها در خصوص ماهیت نظامی برنامه هسته ای ایران هشدار داد که چنین فرافکنی هایی عواقب فاجعه باری را به همراه دارد.

وی در ادامه با اشاره به گزارش اخیر "یوکیو آمانو" مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران تاکید کرد: هیچ مدرکی دال بر نظامی بودن برنامه هسته ای ایران وجود ندارد و اگر برنامه این کشور با اهداف نظامی بود، 10 سال پیش پایان یافته بود.

میخائیل اولیانوف فعالیتهای هسته ای جمهوری اسلامی ایران را تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی خواند و ادعاهای واهی در خصوص دستیابی ایران به سلاح هسته ای را با اهداف سیاسی و تبلیغاتی توصیف کرد.

نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه نیز درباره پیامدهای هرگونه ماجراجویی نظامی علیه ایران به سبب پافشاری بر حقوق هسته ای مشروع خود هشدار داده بود.

