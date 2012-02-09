افتتاح پنج طرح عمرانی مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی/ بهره برداری از چهار پروژه در مهاباد

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل محبت خواه در آیین بهره برداری از ساختمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان غربی افزود: این طرحها با زیربنای پنج هزار و 652 متر مربع احداث و در شهرستانهای ارومیه، ماکو، مهاباد، خوی و سردشت به بهره برداری می رسند.

وی میزان اعتبار این طرحها را 39 میلیارد و 421 میلیون ریال عنوان کرد و اظهار داشت: این اداره کل هم اکنون 29 پروژه استانی و پنج پروژه ملی در دست احداث داشته که پروژه های استانی از حدود 90 درصد و پروژه های ملی نیز از 48 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار هستند.

مدیر کل مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی ساختمان مدیریت بحران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ارومیه، موزه تاریخ طبیعی ارومیه را از جمله پروژه های استانی و بیمارستان 160 تختخوابی خوی ، 64 تختخوابی تکاب و توسعه بیمارستان بوکان را از جمله پروژه های ملی دانست.

همچنین همزمان با هشتمین روز دهه مبارکه فجر چهار طرح راه روستایی در مهاباد به بهره برداری رسید که با بهره برداری از این طرحها با مجموع 19کیلومتر، یک هزار خانوار روستایی از نعمت راه روستایی آسفالته برخوردار شدند.

امسال برای اجرای طرح های دهه فجر 30 ابنیه در راه های روستایی نیز احداث شده که راه روستایی توت آقاج به طول 4.2 کیلومتر با سه میلیارد و 600 میلیون ریال اعتبار به بهره برداری رسید.