مردم با مزیت های بیمه آشنا نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا صبوری صبح پنجشنبه در کنفرانس خبری افتتاح "بیمه ما" در خصوص موسسات و بنیانگذاران این بیمه با بیان بسته های طرح زرین، پیمانکاران، پست و جایگاه داران عنوان کرد: در کنار تمام این بسته ها، بسته ای به نام طرح نوید توسط بانک ملت طراحی شده که در این طرح هر یک از افراد می توانند بدون مبلغ و سپرده گذاری تسهیلاتی را دریافت کنند.

وی با تاکید بر اینکه بانک ملت در کنار فعالیت های مالی و اقتصادی هر روز میزان خدمات خویش را به مردم افزایش می دهد گفت: اقدامات فرهنگی و اجتماعی نیز بخش دیگری از خدماتی است که بانک ملت به آحاد جامعه ارائه می کند.

صبوری افزود: اقدام به خرید گندم از کشاورزان سبب شد سطح زیر کشت افزایش یافته و کشاورز پول خویش را سریعتر دریافت کند.

بانک ملت در راستای بانکداری الکترونیکی حرکت می کند

وی در خصوص دیگر خدماتی که توسط بانک ملت در قالب فرهنگی و اجتماعی ارائه شده، عنوان کرد: پرداخت دیه زندانیان غیر عمد از محل منابع قرض الحسنه، ساخت مدارس، دبیرستان و خوابگاه شبانه روزی در مناطق محروم از محل تبلیغات قرض الحسنه از جمله خدماتی است که توسط بانک ملت در قالب فرهنگی و اجتماعی ارائه شده است.

مدیر بانک ملت شعب خراسان رضویبا اشاره به اینکه بانک ملت در راستای بانکداری الکترونیکی حرکت می کندگفت:امروز پروژه عظیم کارت سوخت به مردم با مدیریت بانک مرکزی در سطح استان انجام گرفت.

20 هزار دستگاه پست در خراسان رضوی فعال است

وی ادامه داد: 20 هزار دستگاه پست در خراسان رضوی فعال است که این امر توسط بانک ملت انجام گرفته و مردم با دسترسی آسان به باجه های پست بسیاری از کارهای خویش را انجام می دهند.

196 خود پرداز در خراسان رضوی ایجاد شده است

صبوری با بیان این مطلب که 140 شعبه بانک ملت با هزار و 600 کارمند برای رفاه حال مردم فعالیت می کنند، افزود: همچنین امروز با همت بانک ملت 196 خود پرداز در خراسان رضوی در راستای خدمات رسانی مطلوب به همشهریان ایجاد شده و برای اقدامات ارزی نیز 10 شعبه در استان ارائه خدمات می کند.