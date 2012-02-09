مردم بحرین برادران دینی ما هستند/سکوت در برابر سرکوب آنها بی معناست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، مقتدی صدر از سکوت جهانیان در قبال ظلم و ستمی که بر ملت بحرین می رود، انتقاد کرد.



رهبر جریان صدر خاطر نشان کرد : سکوت در برابر اقدامات خشونت آمیز علیه ملت بحرین، معنایی ندارد.



وی افزود : (مطابق آیه صریح قرآن کریم) مومنان همه برادرند و ظلمی که بر ملت بحرین می رود، ظلم علیه برادران ما است و سکوت در برابر آن بی معناست.



تاکید مقتدی صدر بر اینکه سکوت در برابر بازداشت، شکنجه و قتل مردم بحرین دیگر جایز نیست در پاسخ به سئوال یکی از طرفدارانش مطرح شد که از تصمیم رژیم آل خلیفه برای فراخواندن سفیر عراق در منامه برای ارائه توضیح در خصوص اظهارات برخی از رهبران دینی عراق درباره حوادث بحرین پرسیده بود.



خاطر نشان می شود خالد بن احمد آل خلیفه وزیرامور خارجه رژیم بحرین، عراق را کشوری که از آن شر صادر می شود، توصیف کرده و با مشارکت کشورش در نشست آتی سران عرب در بغداد مخالفت کرده بود.



این وزیر بحرینی از همبستگی برخی فراکسیونهای پارلمانی عراق با ملت بحرین در انقلاب آنها برای سرنگونی آل خلیفه انتقاد کرده و تظاهرات کنندگان بحرینی را باند توصیف کرده بود.



بحرین از 14 فوریه 2011 یعنی یک سال پیش، همچنان شاهد انقلاب مردمی مسالمت آمیز برای تغییر رژیم آل خلیفه و انجام اصلاحات اساسی و ریشه ای است، اما این اعتراضات مسالمت آمیز با اقدامات سرکوبگرانه رژیم و حامیان آن در شورای همکاری خلیج فارس روبرو شده است تا جایی که تا کنون بیش از 50 نفر شهید و صدها نفر زخمی و بیش از 400 نفر بازداشت شده اند و روند بازداشت و شکنجه انقلابیون همچنان با حمایتهای گسترده آمریکا، عربستان، قطر و دیگر کشورهای غربی ادامه دارد.



از سوی دیگر مقتدی صدر بر آمادگی کامل خود و طرفدارانش برای دفاع از دین و وطن تاکید کرد.

رهبر جریان صدر پیشتر از رژیم بحرین خواسته بود همه محکومین به اعدام و حبس ابد را به جرم شرکت در تظاهرات اخیر این کشور آزاد کند.

مقتدی صدر ضمن هشدار به رژیم آل خلیفه خطاب به مردم بحرین گفته بود: ای مردم بحرین صبر و ایستادگی کنید، زیرا گرفتن حق با رنجهای بی شماری همراه است.