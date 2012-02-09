شهربازیهای لرستان همچنان غیراستاندارد هستند/ اعلام جرم علیه شهرداریها

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا واعظی پور ظهر پنج شنبه در حاشیه نشست خبری خود در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت شهربازی های استان لرستان اظهار داشت: از سال گذشته اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اقدام به استانداردسازی شهربازی های لرستان کرده است.

وی با بیان اینکه در این راستا بازرسی های لازم از سطح 9 شهرستان استان که دارای شهربازی هستند صورت گرفت، عنوان کرد: متاسفانه بر اساس بازرسیهای صورت گرفته توسط سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی لرستان هیچ کدام از شهربازی های استان استانداردهای لازم را ندارند.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان لرستان ادامه داد: بعد از بازرسی های صورت گرفته قرار بر این شد شهرداری خرم آباد نسبت به استاندارد سازی شهربازی کیو ظرف مدت شش ماه اقدام کند.

واعظی پور با اشاره به اعطای یک مجوز شش ماهه به شهرداری خرم آباد، یادآور شد: متاسفانه مهلت استاندارد سازی شهربازی کیو در مرکز استان لرستان در تاریخ 30 آبان ماه سالجاری نیز به اتمام رسیده است.

وی با بیان اینکه اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی لرستان نسبت به تعطیلی چند شهربازی در استان اقدام کرد، ادامه داد: علیرغم اینکه تا کنون این اداره کل همکاری های لازم را با شهرداری های استان داشته است به دلیل عدم همکاری این نهادها با سازمان استاندارد ما مجبور شدیم که از مبانی قانونی و قضایی اقدام کنیم.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان لرستان با بیان اینکه این اداره کل به عنوان مدعی العموم اقدام به طرح شکایت از شهرداریهای استان کرده است، بیان داشت: در این راستا مطابق قانون علیه شهرداریهای استان اعلام جرم کرده ایم.

بنابر این گزارش موضوع استاندارد سازی شهربازیهای استان لرستان موضوعی است که در طول دو سال اخیر بارها از سوی متولیان امر مطرح شده ولی متاسفانه مورد توجه شهرداریها قرار نمی گیرد.

به نظر می رسد با استمرار روند کنونی جان کودکانی که از این شهر بازیهای غیراستاندارد استفاده می کنند و خانواده هایی که برای رقم زدن اوقاتی مفرح به این اماکن مراجعه می کنند در خطر قرار بگیرد.