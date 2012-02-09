17 میلیارد تومان پروژه در تالش به بهره برداری رسید

میرزا حسینعلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پروژه سالن ورزشی شهدای جوکندان با اعتبار 500 میلیون تومان و افتتاح احداث ساختمان شبکه فرعی آبیاری و زهکشی روستای سیابیل تالش بطول شش هزار و 250 متر با ظرفیت انتقال 770 لیتر بر ثانیه آبگیری با اعتبار 10 میلیارد تومان مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی به افتتاح سالن ورزشی شهدای جوکندان اشاره کرد و اظهارداشت: توجه به جوانان، ورزش و حفظ سلامت مردم از مهمترین بخش های توجه دولت نهم و دهم بوده است.

فرماندار تالش گفت: با افزایش فضاهای ورزشی به ارتقای سطح سلامتی و ورزشی شهروندان کمک بسزایی خواهد شد.

وی همچنین از اجرای 350 پروژه در شهرستان تالش خبر داد و افزود: پروژه بزرگراه مسیر پونل به آستارا با 70 درصد پیشرفت، کنارگذر تالش بطول 10 کیلومتر با 25 درصد پیشرفت، 800 واحد مسکن مهر بالای 50 درصد پیشرفت، بیمارستان 160 تختخوابی تالش با اعتبار 18 میلیارد تومان با 50 درصد پیشرفت فیزیکی و پروژه بتونی کردن انهار کشاورزی با اعتبار 10 میلیارد تومان از اهم پروژه های اجرایی در این شهرستان است.