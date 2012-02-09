میدان گنجعلیخان بازگشایی شد/ حضور گسترده گردشگران در میدان تاریخی

به گزارش خبرنگار مهر، بار دیگر پیگیریهای خبرگزاری مهر در استان کرمان به ثمر نشست و میدان گنجعلیخان که از مهمترین میادین تاریخی ایران محسوب می شود پیش از ظهر پنجشنبه و در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران رسما بازگشایی شد که با استقبال مردم و بازاریان شهر کرمان نیز همراه بود.

صحن میدان گنجعلیخان که به لحاظ قدمت و نوع معماری و نمای بی نظیر هم ردیف میدان امام خمینی اصفهان قرار دارد 18 تیر ماه سال جاری با لودر و ماشینهای سنگین به دلیل آنچه مرمت صحن میدان نامیده شد تخریب شد که پس از پیگیریهای مهر از ادامه کار ماشینهای سنگین و رفت و آمد آنها در بازار تاریخی کرمان جلوگیری شد و کار به وسیله کارگران انجام شد.

این درحالی است که مسئولان بهسازی این پروژه در اظهار نظری دلیل استفاده از ماشینهای سنگین در تخریب صحن میدان را تسریع در اجرای پروژه اعلام کردند.

پیگیری مهر موجب تسریع بهسازی میدان تاریخی شد

آغاز بهسازی میدان گنجعلیخان همزمان با آغاز دور دوم سفرهای مردم در تعطیلات تابستان همراه بود اما کار بازسازی به کندی پیش می رفت و دلیل این کندی نیز از سوی مسئولان عدم همراهی و کندی طرحهای زیربنایی در این میدان اعلام شد.

سرانجام با پیگری خبرگزاری مهر و انتشار آخرین گزارش در این زمینه در تاریخ پنجم بهمن ماه جاری مسئولان میراث فرهنگی با انجام کار شبانه روزی در این میدان عملیات بهسازی این میدان را تسریع بخشیدند و قلب بازار کرمان پیش از ظهر 20 بهمن ماه بار دیگر به تپید.

نکته قابل توجه در خصوص بازگشایی این میدان استقبال بی نظیر گردشگران و مردم کرمان از بازگشایی میدان بود.

نقادی مسئولان از نقد رسانه ای

هر چند مسئولان اجرای این پروژه از اجرای کارشناسی شده این طرح سخن گفتند و از نقد رسانه ای در خصوص نحوه تخریب و طولانی شدن بهسازی میدان نقد کردند اما باید دید در روزهای آینده کارشناسان باستانشناسی با بازدید از میدان گنجعلیخان چه نظری در خصوص نوع بازسازی این میدان خواهند داد.

هم اکنون آنچه که رخ داده است این است که پس از هشت ماه انتظار سرانجام این میدان بار دیگر برای بازدید گردشگران در آستانه سفرهای نوروزی آماده شده است و تا اینجای کار جای تقدیر دارد.

اما حذف کامل فضای سبز میدان که از آن به عنوان عامل مزاحم در منظر میدان سخن به میان می آید و اینکه در روزهای آینده برای فضای سبز میدان چه اندیشه ای می شود و اینکه آیا استفاده از سنگ سفید در بازسازی میدان تاثیری بر منظر میدان و عکاسی گردشگران می گذارد را باید به کارشناسان فن واگذار کرد.

هم اکنون که با پیگیری خبرگزاری مهر کار بازسازی میدان گنجعلیخان به پایان راه خود رسید امیدواریم مسئولان با بالا بردن روحیه نقد پذیری خود فکری نیز به حال سر در کاروانسرای مشرف بر میدان کنند که به دلیل تخریبهای صورت گرفته به مرور زمان منظر میدان را نازیبا کرده است.