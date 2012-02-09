شبکه دیجیتال فارس راه اندازی شد

به گزارش خبرنگارمهر، مدیر کل صدا و سیمای فارس ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح شبکه دیجیتال فارس، گفت: با راه اندازی شبکه دیجیتال 34 درصد از مردم استان فارس تحت پوشش این شبکه قرار می گیرند.

محمد باقر کشفی تصریح کرد: در حال حاضر یک میلیون و 700 هزار نفر در شهرهای شیراز، کوار و سروستان می توانند از این سیستم استفاده کنند.

وی با اشاره به مزیت های سیستم دیجیتال نسبت به سیستم آنالوگ یادآور شد: استفاده موثر و بهینه از پهنای باند فرکانس این شبکه حدود هشت برابر نسبت به کانال آنالوگ است.

مدیر کل صدا و سیمای استان فارس تصریح کرد: امکان استفاده از کیفیت صدا و تصویر بالاتر، ارایه تصویر های عریض، امکان دست یابی به سیگنال های و تصاویر متعدد و کاربری چند رسانه ای از جمله مزیت های شبکه دیجیتال در استان است.

کشفی با بیان اینکه از جمله راه های مقابله با جنک نرم دشمنان توسعه و تجهیز رسانه ها است، گفت: به طور یقین اگر ما خواهان موفقیت در مقابل جنگ نرم دشمنان هستیم باید نسبت به تجهیز امکانات رسانه ای اقدام کنیم که در این راستا ارایه تصویر و صدای مناسب و زیبا بسیار موثر است.