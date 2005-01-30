مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفرينش:
آيت الله هاشمي رفسنجاني : ما بايد مانند مردم و در ميان آنها زندگي كنيم
علي اكبر ولايتي : اگرهاشمي بيايد همگي از او حمايت مي كنيم
تمديد مهلت ثبت نام و جزييات آزمون استخدامي ادواري
ايران:
مقام معظم رهبري : اروپايي ها بايد در مذاكره با ايران جدي باشند
گزارش " ايران " از تدارك انتخاباتي جناح هاي رقيب اصلاحات در ايام دهه فجر : انتقاد جبهه انتخاباتي اصلاح طلبان به نابرابري امكانات جناح ها
درگفتگو با " ايران " جزييات قرار داد ساخت ماهواره زهره اعلام شد
اقتصاد پويا :
هاشمي رفسنجاني ، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام : نمي توانند جذب سرمايه در ايران را متوقف كنند
محمود احمدي نژاد شهردار تهران : بعضي ها خود را عالم اقتصادي مي دانند ولي الفباي اقتصاد را نمي دانند
جام جم:
رهبر معظم انقلاب با ارزيابي تحولات سياسي اخير منطقه : مسوولان مانند مردم در برابر تهديدها ايستادگي مي كنند
آصفي : چرخه سوخت و عضويتي كه برگ برنده نبود
براي تعيين مجمع عمومي و شوراهاي استاني برگزار شد، " انتخابات سرنوشت " براي مردم عراق
جمهوري اسلامي:
رهبر انقلاب در ديدار اقشار مختلف مردم: ملت ايران با حضور شور انگيز در راهپيمايي 22 بهمن وانتخابات ، پاسخ ياوه گويي هاي آمريكا را خواهد داد
بوش : بعد از انتخابات هم در عراق خواهيم ماند
آيت الله هاشمي رفسنجاني بر اجراي سريعتر طرح هاي عمراني در سيستان و بلوچستان تاكيد كرد
جوان :
با اشاره به عدم جديت اروپايي ها در مذاكرات هسته اي ، رهبر انقلاب : اروپا بداند با چه كشوري مذاكره مي كند
عراقي ها امروز پاي صندوق هاي راي مي روند، انتخابات عراق زير رگبار ناامني
در خصوص مشكل تامين سوخت وخاموشي هاي گسترده ، مجلس اختلاف وزراي نيرو ونفت را حل مي كند
جهان اقتصاد:
در شرايط فشار سرما برمردم و اقتصاد كشور ، اختلاف نفت و نيرو در مساله گاز رساني تشديد شد
اعتصاب كارگران فيات عليه امضاي قرار داد با ايران
معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهوري : جشنواره مطبوعات اقتصادي در راستاي سياستهاي برنامه چهارم توسعه است
جهان صنعت :
بازديدهاشمي رفسنجاني از طرح ساختمان سد زابل: حق آبه ايران را از هيرمند مي گيريم
وزير صنايع و معادن خطاب به توليد كنندگان لوازم خانگي : با شركت هاي بين المللي ادغام و شريك شويد
اعتصاب كارگران فيات دراعتراض به قرار داد با ايران
حمايت:
رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار قشرهاي مختلف مردم: مردم به دنبال رييس جمهوري باشند كه به طور كامل و واقعي با فقر و فساد وتبعيض مبارزه كند
نايب رييس كميسيون عمران مجلس : مجلس از سرمايه گذاري يك كنسرسيوم داخلي در فرودگاه امام استقبال مي كند
دادستان كل كشور : مراجع قضايي از نفوذ دشمن جلوگيري كنند
حيات نو:
رهبر انقلاب: انتخابات رياست جمهوري آزمايش بزرگي براي ملت است
مدير عامل پخش فرآورده هاي نفتي : بنزين تا پايان سال سهميه بندي نمي شود
براساس نتايج يك نظر سنجي اعلام شد: تمايل 50 درصد از جوانان به مهاجرت
خراسان :
رهبر معظم نقلاب با تاكيد بر اينكه عقل، منطق ، تدبير و پيگيري منافع ملي مبناي رفتار ايران است فرمودند: ما در مذاكرات جدي هستيم اما اروپايي ها جدي نبوده اند
واقعي كردن نرخ ارز ؛ چهارمين طرح اقتصادي مجلس
رايس : آمريكا هيچ طرحي براي حمله نظامي به ايران ندارد
دنياي اقتصاد:
رييس كميته صنعت مجلس خبر داد : كاهش نرخ دلار چهارمين طرح مجلس
پيش بيني پيروزي شيعيان در انتخابات عراق
سالانه 250 هزار فيات در ايران توليد مي شود، قيمت فيات هاي ايراني : 8 تا 17 ميليون تومان
رسالت:
رهبر معظم انقلاب: پاسخ آمريكا را 22 بهمن و روز انتخابات مي دهيم
حجت الاسلام و المسلمين هاشمي رفسنجاني : امروز روز بيداري ملتهاي مسلمان است
دكتر علي لاريجاني : آبادگران " دولت اميد" تشكيل مي دهد
سياست روز:
رهبر معظم انقلاب با تاكيد بر ضرورت مبارزه واقعي با فقر و فساد وتبعيض تشريح كردند: رييس جمهور آينده بايد خود را براي كار بي وقفه آماده كند
سردار ذوالقدر جانشين فرمانده كل سپاه : ايران دردفاع ازخود هيچ مرزي نمي شناسد
لاريجاني دوشنبه به اصفهان سفر مي كند
شرق:
سخنان مقام معظم رهبري در باره مذاكره با اروپا
پيروزي اصلاح طلبان در انتخابات نظام پزشكي
مجادله خرازي - بايدن در داووس
صداي عدالت:
رهبر معظم انقلاب : اروپاييان مذاكرات با ايران را جدي بگيرند
ولايتي : هاشمي بيايد همه جمايتش مي كنيم
شهردار تهران : مردم نبايد زير چرخ هاي واژه توسعه له شوند
صبح اقتصاد:
رييس كل گمرك خبر داد: اجراي قوانين ضد دامپينگ در ايران
جهانگيري : واحدهاي توليدي لوازم خانگي ادغام مي شوند
اعلام جدول زمان بندي انتخابات رياست جمهوري تشكيل دولت اميد آبادگران نامزد اصول گرايان دهه فجر معرفي مي شود
كارو كارگر:
رهبر انقلاب با اشاره به ترفند هاي سياسي براي اتلاف وقت: اروپا در مذاكرات جدي نباشد موضع خود را تغيير مي دهيم
هاشمي رفسنجاني : اوضاع كشور براي سرمايه گذاري اطمينان بخش است
كاشاني : انتخابات اين كشور امروز برگزارمي شود، سازمان ملل مانع هر گونه تقلب در انتخابات عراق شود
مردم سالاري:
مقام معظم رهبري : دولتمردان مي دانند كه مشروعيت آنها در گرو تكيه بر مردم است
اظهار نظر وزير خارجه جديد آمريكا در باره پرونده هسته اي ايران ؛ ملكه جنگ ازديپلماسي سخن مي گويد
دبير كل حزب مردم سالاري در جمع فعالان سياسي استان گلستان : مشاركت بالاي 70 درصد مردم در انتخابات آتي ازاهداف اصلي حزب مردم سالاري است
همبستگي:
با حضور حقوقدان برجسته و وكيل مدافع فعالان سياسي ، مطبوعاتي و دانشجويي در تحريريه همبستگي : احتمال كانديداتوري ها رهامي قوت گرفت
رييس جمهور آمريكا: ايران خود را در جريان انتخابات عراق كنار بكشد
بر اساس نتايج همايش ملي نگرش هاي جوانان ايران : نيمي از پسران از فرصت مهاجرت به خارج استقبال مي كنند
هدف و اقتصاد:
معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهور: جشنواره مطبوعات اقتصادي در راستاي سياست هاي برنامه چهارم توسعه است
صفدر حسيني : 150 ميليون دلار به بازسازي افغانستان اختصاص يافت
مديركل برنامه ريزي شركت مخابرات : زمان انتظار دريافت تلفن ثابت به صفر مي رسد
مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز بدين شرح است:
آفرينش:
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