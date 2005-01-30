مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفرينش:

آيت الله هاشمي رفسنجاني : ما بايد مانند مردم و در ميان آنها زندگي كنيم

علي اكبر ولايتي : اگرهاشمي بيايد همگي از او حمايت مي كنيم

تمديد مهلت ثبت نام و جزييات آزمون استخدامي ادواري



ايران:

مقام معظم رهبري : اروپايي ها بايد در مذاكره با ايران جدي باشند

گزارش " ايران " از تدارك انتخاباتي جناح هاي رقيب اصلاحات در ايام دهه فجر : انتقاد جبهه انتخاباتي اصلاح طلبان به نابرابري امكانات جناح ها

درگفتگو با " ايران " جزييات قرار داد ساخت ماهواره زهره اعلام شد



اقتصاد پويا :

هاشمي رفسنجاني ، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام : نمي توانند جذب سرمايه در ايران را متوقف كنند

محمود احمدي نژاد شهردار تهران : بعضي ها خود را عالم اقتصادي مي دانند ولي الفباي اقتصاد را نمي دانند



جام جم:

رهبر معظم انقلاب با ارزيابي تحولات سياسي اخير منطقه : مسوولان مانند مردم در برابر تهديدها ايستادگي مي كنند

آصفي : چرخه سوخت و عضويتي كه برگ برنده نبود

براي تعيين مجمع عمومي و شوراهاي استاني برگزار شد، " انتخابات سرنوشت " براي مردم عراق



جمهوري اسلامي:

رهبر انقلاب در ديدار اقشار مختلف مردم: ملت ايران با حضور شور انگيز در راهپيمايي 22 بهمن وانتخابات ، پاسخ ياوه گويي هاي آمريكا را خواهد داد

بوش : بعد از انتخابات هم در عراق خواهيم ماند

آيت الله هاشمي رفسنجاني بر اجراي سريعتر طرح هاي عمراني در سيستان و بلوچستان تاكيد كرد



جوان :

با اشاره به عدم جديت اروپايي ها در مذاكرات هسته اي ، رهبر انقلاب : اروپا بداند با چه كشوري مذاكره مي كند

عراقي ها امروز پاي صندوق هاي راي مي روند، انتخابات عراق زير رگبار ناامني

در خصوص مشكل تامين سوخت وخاموشي هاي گسترده ، مجلس اختلاف وزراي نيرو ونفت را حل مي كند



جهان اقتصاد:

در شرايط فشار سرما برمردم و اقتصاد كشور ، اختلاف نفت و نيرو در مساله گاز رساني تشديد شد

اعتصاب كارگران فيات عليه امضاي قرار داد با ايران

معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهوري : جشنواره مطبوعات اقتصادي در راستاي سياستهاي برنامه چهارم توسعه است



جهان صنعت :

بازديدهاشمي رفسنجاني از طرح ساختمان سد زابل: حق آبه ايران را از هيرمند مي گيريم

وزير صنايع و معادن خطاب به توليد كنندگان لوازم خانگي : با شركت هاي بين المللي ادغام و شريك شويد

اعتصاب كارگران فيات دراعتراض به قرار داد با ايران



حمايت:

رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار قشرهاي مختلف مردم: مردم به دنبال رييس جمهوري باشند كه به طور كامل و واقعي با فقر و فساد وتبعيض مبارزه كند

نايب رييس كميسيون عمران مجلس : مجلس از سرمايه گذاري يك كنسرسيوم داخلي در فرودگاه امام استقبال مي كند

دادستان كل كشور : مراجع قضايي از نفوذ دشمن جلوگيري كنند



حيات نو:

رهبر انقلاب: انتخابات رياست جمهوري آزمايش بزرگي براي ملت است

مدير عامل پخش فرآورده هاي نفتي : بنزين تا پايان سال سهميه بندي نمي شود

براساس نتايج يك نظر سنجي اعلام شد: تمايل 50 درصد از جوانان به مهاجرت



خراسان :

رهبر معظم نقلاب با تاكيد بر اينكه عقل، منطق ، تدبير و پيگيري منافع ملي مبناي رفتار ايران است فرمودند: ما در مذاكرات جدي هستيم اما اروپايي ها جدي نبوده اند

واقعي كردن نرخ ارز ؛ چهارمين طرح اقتصادي مجلس

رايس : آمريكا هيچ طرحي براي حمله نظامي به ايران ندارد



دنياي اقتصاد:

رييس كميته صنعت مجلس خبر داد : كاهش نرخ دلار چهارمين طرح مجلس

پيش بيني پيروزي شيعيان در انتخابات عراق

سالانه 250 هزار فيات در ايران توليد مي شود، قيمت فيات هاي ايراني : 8 تا 17 ميليون تومان



رسالت:

رهبر معظم انقلاب: پاسخ آمريكا را 22 بهمن و روز انتخابات مي دهيم

حجت الاسلام و المسلمين هاشمي رفسنجاني : امروز روز بيداري ملتهاي مسلمان است

دكتر علي لاريجاني : آبادگران " دولت اميد" تشكيل مي دهد



سياست روز:

رهبر معظم انقلاب با تاكيد بر ضرورت مبارزه واقعي با فقر و فساد وتبعيض تشريح كردند: رييس جمهور آينده بايد خود را براي كار بي وقفه آماده كند

سردار ذوالقدر جانشين فرمانده كل سپاه : ايران دردفاع ازخود هيچ مرزي نمي شناسد

لاريجاني دوشنبه به اصفهان سفر مي كند



شرق:

سخنان مقام معظم رهبري در باره مذاكره با اروپا

پيروزي اصلاح طلبان در انتخابات نظام پزشكي

مجادله خرازي - بايدن در داووس



صداي عدالت:

رهبر معظم انقلاب : اروپاييان مذاكرات با ايران را جدي بگيرند

ولايتي : هاشمي بيايد همه جمايتش مي كنيم

شهردار تهران : مردم نبايد زير چرخ هاي واژه توسعه له شوند



صبح اقتصاد:

رييس كل گمرك خبر داد: اجراي قوانين ضد دامپينگ در ايران

جهانگيري : واحدهاي توليدي لوازم خانگي ادغام مي شوند

اعلام جدول زمان بندي انتخابات رياست جمهوري تشكيل دولت اميد آبادگران نامزد اصول گرايان دهه فجر معرفي مي شود



كارو كارگر:

رهبر انقلاب با اشاره به ترفند هاي سياسي براي اتلاف وقت: اروپا در مذاكرات جدي نباشد موضع خود را تغيير مي دهيم

هاشمي رفسنجاني : اوضاع كشور براي سرمايه گذاري اطمينان بخش است

كاشاني : انتخابات اين كشور امروز برگزارمي شود، سازمان ملل مانع هر گونه تقلب در انتخابات عراق شود



مردم سالاري:

مقام معظم رهبري : دولتمردان مي دانند كه مشروعيت آنها در گرو تكيه بر مردم است

اظهار نظر وزير خارجه جديد آمريكا در باره پرونده هسته اي ايران ؛ ملكه جنگ ازديپلماسي سخن مي گويد

دبير كل حزب مردم سالاري در جمع فعالان سياسي استان گلستان : مشاركت بالاي 70 درصد مردم در انتخابات آتي ازاهداف اصلي حزب مردم سالاري است



همبستگي:

با حضور حقوقدان برجسته و وكيل مدافع فعالان سياسي ، مطبوعاتي و دانشجويي در تحريريه همبستگي : احتمال كانديداتوري ها رهامي قوت گرفت

رييس جمهور آمريكا: ايران خود را در جريان انتخابات عراق كنار بكشد

بر اساس نتايج همايش ملي نگرش هاي جوانان ايران : نيمي از پسران از فرصت مهاجرت به خارج استقبال مي كنند



هدف و اقتصاد:

معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهور: جشنواره مطبوعات اقتصادي در راستاي سياست هاي برنامه چهارم توسعه است

صفدر حسيني : 150 ميليون دلار به بازسازي افغانستان اختصاص يافت

مديركل برنامه ريزي شركت مخابرات : زمان انتظار دريافت تلفن ثابت به صفر مي رسد