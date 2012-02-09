تشدید تحریمها خللی در اراده ملت ایران ایجاد نمی کند/ حضور دشمن شکن در راهپیمایی 22 بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده ظهر پنجشنبه در جمع مردم روستای کهریز با بیان اینکه تحریمهای سردمداران استکبارجهانی علیه ایران شوخی نیست، افزود: این تحریمها و تشدید آن هیچ خللی بر اراده ملت ایران وارد نمی کند.

وی با اشاره به حربه ها و تحریمهای دشمنان علیه ایران طی سه دهه گذشته، اظهار داشت: ایران اسلامی با هیچ کشوری مشکلی نداشته و این در حالی است که در برابر زیاده خواهی استکبار و قدرتهای زورگو ایستاده و لحظه ای عقب نمی نشیند.

استاندار آذربایجان غربی گفت: مردم ایران اسلامی در حالی جنگ هشت سال دفاع مقدس را با پیروزی پشت سر گذاشته که دنیا با تجهیزات و نفرات کامل خود به حمایت از رژیم بعث عراق پرداخت و مردم ایران اسلامی یک تنه با تمام دنیا جنگید.

جلال زاده با بیان اینکه هم اکنون نظام اسلامی در تمامی عرصه ها به خودکفایی رسیده و هیچ بیمی از تهدیدها و تحریم ها و زورگویی ها ندارد، گفت: بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی خودباوری جوانان ایران اسلامی بوده و امروز نظام جمهوری اسلامی پله های ترقی و افتخار را با تلاش و همت جوانان ایرانی طی کرده است .

حضور دشمن شکن مردم در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات



وی دستیابی به پیشرفتهای نوین هسته ای، نانو فناوری، بیو تکنولوژی و قهرمانیهای ورزشی در رشته های مختلف جهانی را نشان از خود باوری ملت ایران دانست و خاطر نشان کرد: این پیشرفتها نشات گرفته از دستاوردها و آرمانهای مقدس انقلاب اسلامی است.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه انتخابات نماد حضور مردم در پای صندوق های رای است گفت: انتخابات فصل دیگری از حمایت های مردم از انقلاب، رهبری و اسلام بوده و مردم ایران اسلامی با حضور پرشور خود در این راهپیمایی بیعت دوباره ای با آرمانهای مقدس انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری می بندند.

وی با اشاره به اینکه انتخابات هویت نظام سیاسی کشور را تشکیل می دهد اظهار داشت: حضور مردم در این انتخابات باید دشمن شکن بودهو با حضور گسترده مردم در انتخابات، ستون فقرات دشمن شکسته می شود.

در ادامه این آیین استاندار آذربایجان غربی ضمن بررسی مشکلات روستای کهریز دستور بهسازی مسجد، احداث ساختمان دهیاری، ساماندهی کانال آب، اجرای طرح هادی، ایجاد فضای ورزشی، هوشمندسازی مدرسه دخترانه را صادر و 200 میلیون ریال به منظور اجرای طرح های فرهنگی به این روستا اختصاص داد.