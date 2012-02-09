افشای سندی دیگر از توطئه غرب در سوریه/ جزئیات توافقات سیا و ام آی 6

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوبال ریسرچ، یک سند اطلاعاتی توسط منابع آمریکایی-انگلیسی فاش کرد که بریتانیا و ایالات متحده در سال 1957 از طریق عملیاتهای اطلاعاتی و خرابکارانه برای تغییر حکومت در سوریه تلاش کردند.

بر این اساس در پی دستیابی سیا و ام آی 6 به توافقی برای ایجاد هرج و مرج داخلی و فتنه در سوریه، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و سرویس اطاعات مخفی انگلیس تلاش خود را برای انجام اقدامات خرابکارانه جزئی در سوریه از طریق ارتباط مستقیم با اشخاصی در این کشور به کار گرفتند.

این پایگاه اینترنتی در ادامه از موافقت "هارولد مک میلان" نخست وزیر وقت انگلیس و دولت "آیزنهاور" رئیس جمهوری وقت آمریکا با طرح سیا و ام آی 6 برای ایجاد حوادث ساختگی و دروغین در مرزهای سوریه و دستاویز قرار دادن آن برای حمله کشورهای همسایه به این کشور خبر می دهد.

گلوبال ریسرچ با اشاره به اهداف غرب برای تامین مالی گروه موسوم به ارتش سوریه آزاد و تجهیز شبه نظامیان به انواع سلاح ها، ناآرامی های کنونی در سویه را نشات گرفته از مداخله مستقیم سرویسهای جاسوسی غرب در این کشور توصیف می کند.

این گزارش درحالی منتشر می شود که دبیر شورای امنیت ملی روسیه نیز از طرح خطرناک اعضای ناتو و شماری از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در سوریه و تلاش برای تکرار سناریوی لیبی در این کشور پرده برداشته است.

"نیکلای پاتروشف" که یکی از افسران سابق "کا گ ب" (سرویس اطلاعات شوروی سابق) است، می گوید: هم اکنون این فرانسه، انگلیس و ایتالیا نیستند که در پی مداخله نظامی مستقیم در سوریه نیستند، بلکه ترکیه که زمانی از دوستان نزدیک سوریه بوده آرزوهای بزرگی را در سر می پروراند، این درحالیست که مقامات ترکیه اعلام کردند چنین تصمیمی ندارند.