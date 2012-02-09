افتتاح پروژه های ورامین با حضور استاندار تهران/مسابقه عکس راهپیمایی 22 بهمن در شهرری

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار تهران در هفتاد و دومین سفر شهرستانی خود، روز جمعه به شهرستان شهید پرور و ولایتمدار ورامین سفر می کند.

مرتضی تمدن با حضور در جمع مردم حماسه ساز شهرستان ورامین چندین پروژه عمرانی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی را افتتاح می کند.

همچنین وی ضمن افتتاح و بهره برداری از پروژه های آماده شده، در مراسم یادواره شهدای شهرستان ورامین حضور یافته و با خانواده معظم و معزز شهدا دیدار خواهد داشت.

همچنین استاندار تهران با حضور در نماز جمعه خیرآباد، مشکلات مردم این منطقه را بررسی و مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

مسابقه عکس از راهپیمایی 22 بهمن در شهرری برگزار می شود

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ری گفت: به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب، مدیریت محله چشمه علی با همکاری این اداره، مسابقه عکس راهپیمایی از 22 بهمن را برگزار می کند.

صمد مومنی افزود: تشویق استعدادهای خلاق، رقابت، ایجاد انگیزه، تحرک و استمرار فعالیتهای فرهنگی هنری از اهداف این مسابقه است.

وی اظهار داشت: علاقه مندان و عکاسان می توانند با تهیه سه قطعه عکس از راهپیمایی 22بهمن در اندازه 30×35 به صورت چاپ شده و در قالب سی دی تا 26 بهمن در مسابقه شرکت کنند.

مؤمنی با بیان اینکه عکسهای منتخب در نمایشگاهی از 29 بهمن تا ششم اسفند مورد بازدید عموم در خواهد آمد اضافه کرد: این نمایشگاه در میدان شهید سیفی (صفائیه)، خیابان ابن بابویه، کوچه شهید قهرمان رضا قلی، سرای محله چشمه علی برپا خواهد شد.

تیم هندبال شهرری نایب قهرمان مسابقات چهارجانبه استان تهران شد

تیم هندبال نوجوانان تربیت بدنی شهرری عنوان نایب قهرمانی مسابقه چهارجانبه استان تهران را کسب کرد.

مسابقات چهارجانبه هندبال نوجوانان استان تهران به مناسبت دهه مبارک فجر با قهرمانی تیم تربیت بدنی جنوب شرق به پایان رسید.

در جریان این رقابتها، تیمهای تربیت بدنی شهرری، هیئت هندبال شهرستان کیش و آموزش و پرورش منطقه هشت به عناوین دوم تا چهارم دست یافتند.

تجدید میثاق با آرمانهای امام(ره) توسط مسئولان دانشگاه آزاد ورامین – پیشوا

همزمان با ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی، هیئت رئیسه و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا با حضور در مرقد مطهر امام خمینی(ره) با آرمانهای وی و شهدای گرانقدر تجدید میثاق کردند.

هیئت رئیسه و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحدورامین- پیشوا با حضور در مرقد مطهر و شهدای انقلاب اسلامی ضمن گرامیداشت رشادتها و ایثار بزرگان عرصه جهاد و شهادت، با آرمانهای امام (ره) بیعت کرده و با اهدای گل بر مزار شهدا، یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.