"ایران کوچک" نماد همدلی است/ وحدت ؛مهر باطل بر توطئه های دشمنان

به گزارش خبرنگار مهر، وحدت رویه اقشار مختلف در کرج و تلاش برای رسیدن به یک هدف واحد که همانا توسعه و پیشرفت شهر و دیار خود است، الگو و نمادی ست از " پیروزی اتحاد بر تفرقه " که لازمه رسیدن به کمال است.

فرهنگ ها، آداب و سلائق مختلف نباید زمینه ساز کینه و تفرقه باشد و هوشیاری برای شناخت دشمن واقعی که هر آن چیزست که آدمی را از پیشرفت و تعالی باز می دارد، لازم و ضروریست.

تلاش و وحدت رویه برای استان شدن این ایران کوچک و تلاش مستمر برای آبادانی و عمران نقطه به نقطه آن، ستودنی است و آنچه امروز البرز را در بسیاری از اقدامات عمرانی، فرهنگی و اجتماعی سرآمد استانهای کشور قرار داده همین همدلی و وحدت رویه است.

امسال استان البرز در حالی به استقبال هفته وحدت می رود که در آستانه تجربه اولین انتخابات بعد از استانی شدن قرار گرفته و بیش از پیش با معنا و مفهوم وحدت و ضرورت لزوم آن در بین مردم ملموس شده است.

هفته وحدت هفته درس آموزی از کلاس درس معلم بشریت، حضرت محمد مصطفی(ص) است که به برکت میلادش چهره جهان دگرگون شد، شرک ها به توحید مبدل گشت، عبادت خدا جای اطاعت از طاغوت ها را گرفت، نفاق ها به یکرنگی گرائید، خصومت های چندین ساله به " اخوت اسلامی" مبدل شد و مهاجر و انصار، برادر شدند و عرب و عجم یار هم گشتند و سفید و سیاه برابر...

در این هفته است که مفهوم وحدت را در گره خوردن بیش از پیش بازوها در یکدیگر برای رویاروئی با دشمن واحد، روی گرداندن از کینه ها، خودخواهی ها، تعصب ها، ملیت پرستی ها و تفرقه جوئی ها را در می یابیم و بیش از هر زمانی آن را فریاد می زنیم.

هفته وحدت، هرچند به بهانه اتحاد دو مذهب شیعه و سنی بزرگ شمرده می شود اما بی شک تلنگر این پیام است که " تحقق وحدت فراملی در گرو وحدت تک تک عناصر جامعه خواهد بود وبس."



تلاش غرب برای تفرقه افکنی تنها منحصر به شیعه و سنی نبوده و آنها خواهان ایجاد تفرقه بین تک تک افراد از یک مذهب و از همه مهمتر تفرقه مردم با دولتمردان برای رسیدن به نیات شوم خود هستند.

امروز در آستانه انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی، تلاش غرب برای تفرقه افکنی بین مردم و نظام مقدس اسلامی ایران را به عین شاهدیم، امری که تنها مختص امروز نبوده و از دیرباز شاهد آن بودیم و بی شک در آینده نیز نظاره گر آن خواهیم بود.

تلاش دشمنان قسم خورده برای تفرقه افکنی بین امت ها بیشتر از هرچیز مؤید ضرورت این امر خواهد بود زیرا نشان از ترس و وحشت آنها از وحدت رویه امت ها است.

هفته وحدت امسال بی شک بستری خواهد بود برای رسیدن پیام اتحاد و نفوذ آن در دلها برای حضور گسترده در صحنه های حماسی تا مشت محکمی باشد بر دهان استکبار جهانی و خنثی کننده ای برای توطئه های شوم آنها.

مردم کهن بوم البرز نیز اتحاد و همدلی و تعامل خود را روز افزون کرده وبا بهره گیری از ندای " واعتصمو بحبل الله " در صحنه انتخابات حضوری گسترده داشته و افتخاری دیگر برای ایران کوچک رقم خواهند زد.

ندای وحدت و یکپارچگی طنینی رعب آوربر دلهای خفته دشمنان

عیسی فرهادی استاندار البرز در خصوص هفته وحدت و ضرورت اتحاد بین مسلمانان و به خصوص شیعه و سنی گفت: امروز دشمن از هر حربه ای برای تفرقه افکنی بین امت ها استفاده کرده و نهایت تلاش خود برای عدم وحدت و یکپارچگی ملل مختلف را به کار گرفته است.

وی افزود: برای دشمن قسم خورده جهان شیعه و سنی تفاوتی نداشته و هرکس ندای وحدت را سر دهد حذف فیزیکی می کنند و این ترس دشمن از وحدت است که لزوم آن را نمایان می کند.

فرهادی تصریح کرد: وحدت عامل موفقیت بوده و هر گونه کوتاهی در این راه سبب دوری از اهداف و آرمانهای بلند اسلام و اقتدار حکومت اسلامی خواهد بود، به همین خاطر است که پیامبران الهی که خود از میان مردم بوده اند همواره کوشیده اند تا آدمی را حول یک محور گردهم آورده و در سایه آن بشر را به سعادت حقیقی برسانند که این همان وحدت کلمه است که در پرتو آن عظمت و اقتدار نظام الهی به نمایش گذاشته می شود.



وی بزرگداشت این هفته در آستانه انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی را به فال نیک گرفته و گفت: بی شک بزرگداشت این هفته و تکرار ندای وحدت در جامعه سبب خواهد شد مردم مسلمان ایران همچون همه دورانها پایبند به ارزشهای انقلابی و حول محور ولایت متحد مانده و حضوری گسترده در صحنه انتخابات داشته باشند.

فرهادی گفت: صحنه های حماسی چون انتخابات، راهپیمائی 22 بهمن، راهپیمایی روز قدس و نمازجمعه بستری هستند برای فریاد زدن وحدت روز افزون مسلمانان تا طنینی باشد بر دلهای خفته دشمنان اسلام.

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گزارش از لیلا جعفری