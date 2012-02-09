دومین مرکز توانبخشی جسمی-حرکتی بهبود بهزیستی زنجان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل بهزیستی استان زنجان در مراسم افتتاح این مرکز بزرگترین اقلیت موجود در جامعه را معلولین برشمرد و گفت: تلاش بهزیستی ارائه خدمات مطلوب به جامعه هدف این سازمان است.

عباسعلی خلدی با تبریک هفته وحدت افزود: بهزیستی استان زنجان در واگذاری مراکز به بخش غیردولتی بیشتر بوده و افتتاح مرکز بهبود نیز در همین راستا است.

وی با اشاره به واگذاری 85 درصد از خدمات بهزیستی به بخش خصوص اظهار داشت: مراکز و بخش های غیردولتی که با بهزیستی همکاری می کنند به این موضوع واقف هستند که ارائه خدمات به مددجویان نمی تواند یک منبع درآمد سودآور باشد بلکه این کار توشه ای است برای آخرت که اجر اخروی فراوانی در پی دارد.

خلدی ظرفیت این مرکز را 50 نفر اعلام نمود و ابراز داشت: ظرفیت یارانه ای این مرکز 32 نفر است و بهزیستی به ازای ارائه خدمات به هر مددجو 950 هزار ریال یارانه پرداخت می کند.

وی فعالیت این مرکز را آموزشی و توانبخشی عنوان نمود و اظهار داشت: در این مرکز خدمات پزشکی، فیزیوتراپی، کاردرمانی،مددکاری، روانشناسی و گفتار درمانی به مددجویان ارائه می شود.

خلدی از اجرای برنامه های آموزشی در این مرکز خبر داد و افزود: معلولین در این مرکز از آموزش مهارتهای زندگی، مهارت های روزانه و دیگر آموزشها بهره مند خواهند شد.

وی اعتبار هزینه شده برای این مرکز را 200 میلیون ریال ذکر کرد.



مجتمع خدمات بهزیستی زرین رود افتتاح شد



همزمان با دهه مبارک فجر مجتمع خدمات بهزیستی شهرستان خدابنده در زرین رود افتتاح شد.



عباسعلی خلدی در مراسم افتتاح این مجتمع گفت: با توجه به فاصله زیاد روستاهای این منطقه با شهرستان خدابنده و سختی راه برای مددجویان اولین مجتمع خدمات بهزیستی این شهر افتتاح شد.





مدیرکل بهزیستی استان زنجان افزود: این منطقه ۴۹ روستا و ۵ هزار نفر جمعیت دارد که در حال حاضر ۱۰۰ نفر از مستمری بگیران بهزیستی ساکن این منطقه هستند.



وی با اشاره وجود ۷۸ پرونده حمایتی در زرین رود اظهار داشت : افتتاح این مجتمع بسیاری از مشکلات مددجویان را مرتفع خواهد کرد



خلدی بهزیستی را سازمانی انقلابی معرفی نمودو ابراز داشت : ۱۰۶ فعالیت تخصصی در این سازمان انجام می شود.

خلدی افتتاح این مرکز را در استای اجرای نمودن اصل ۴۴ قانون اساسی بر شمرد و خاطرنشان کرد : حضور مردم در تمام عرصه ها گره گشای مشکلات بوده و امروز نیز مراکز غیردولتی با بر عهده داشتن فعالیتهای حمایتی بهزیستی بازوان توانمند این سازمان هستند.



وی در جهت ایجاد اشتغال پایدار معلولین منطقه اعلام آمادگی نمود و خواهان تعامل و همکاری مسئولین محلی شد.۸ واحد مسکونی مددجوی به بهره برداری رسید

۸ واحد مسکونی مددجوی بهزیستی شهرستان خدابنده به بهره برداری رسید.



۸ واحد مسکونی مددجوی بهزیستی شهرستان خدابنده با حضور فرماندار و مسئولین این شهرستان افتتاح و به بهره برداری رسید.

عصمت نصیری قیداری گفت: تأمین مسکن مددجویان از اهداف و سیاست های سازمان بهزیستی است که سعی شده است با در نظر گرفتن تسهیلات ویژه مهمترین دغدغه مددجویان رفع گردد.

رئیس بهزیستی شهرستان خدابنده در مراسم افتتاح مسکن مددجوئی افزود : این واحدها ۵۵ متر زیر بنا دارند.



وی از کمک بلاعوض بهزیستی به مددجویان فاقد مسکن و واجد شرایط خبر داد و ابراز داشت : ۶۰ میلیون ریال جهت ساخت هر واحد مسکن مددجوئی بصورت بلاعوض به مددجویان کمک گردیده است و مابقی سهم آورده مددجو است.



وی درپایان از ساخت ۱۱۶ واحد مسکن مددجوئی در شهرستان خدابنده خبر داد و یادآور شد این واحدهای مسکونی در دست احداث است.