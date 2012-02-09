بانوان بر ای دفاع از اسلام در صحنه انقلاب می مانند

ثریا ربیعی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه زن در اندیشه های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و دستاوردهای نظام در زمینه بانوان و خانواده اظهار داشت: دشمنان اسلام با آگاهی از ارزش و نقش زنان در ایجاد یک جامعه پویا با دستاویز قرار دادن مکاتب غربی نظیر فمنیسم درصدد به انحراف کشیدن این قشر از مسیر اصلی انسانی خود هستند.

وی افزود: در حال حاضر جهان اسلام شاهد هجمه های سنگین دشمنان این شریعت الهی در تضعیف باورهای زنان است و مسئله حجاب اولویت نخست برای براندازی بنیان های خانوادگی است.

ربیعی فر با تاکید بر اینکه نگاه امام خمینی (ره) به جامعه زنان برگرفته از مکتب اسلام است گفت: ایشان در بخشی از فرمایشات خود به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی را مرهون حضور زنان در صحنه سیاسی کشور دانسته اند و از این رو دشمن نیز با علم به این موضوع در صدد کاهش مشارکت این قشر در تصمیمگیری های کلان کشوری است تا ضربه نهایی خود را بر پیکره اسلام و انقلاب فرو آورد.

مسوول امور بانوان تبلیغات اسلامی استان در ادامه این گفتگو اضافه کرد: 22 بهمن علی رغم وجهه ملی خود برای کشور از سویی دیگر دارای ارزشی معنوی برای جامعه زنان است که با حضور خود در راهپیمایی این روز به شکرگذاری احیای جایگاه زنان در جامعه ایرانی بپردازند.

ربیعی فر تصریح کرد: حضور زنان و دختران در راهپیمایی روز 22 بهمن گویای این واقعیت به جهانیان است که ما به انقلابی که به ما عزت بخشیده وفادارریم و ذره ای در حفظ ارزش های اسلامی خود کوتاه نخواهیم آمد.