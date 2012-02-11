خاطرات یک گوسفند کتاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، گوسفند در مقدمه خاطرات خود در این کتاب نوشته است: این کتاب را به اهتمام جناب آرمیده حقارت‌فر که کار ویرایش و ترجمه خاطراتم را بر عهده گرفت به سرانجام رساندم، گرچه بیشتر عمر خود را در دیوانه‌خانه‌های شهر سپری کرده است، اما شخصا ایشان را آدمی شریف و منصف می‌دانم - هرچند دوست دارم این حرفم را در حد یک تعارف تلقی کنید و جدی نگیرید - و از ناشر محترم نیز سپاسگذاری می‌کنم که با این حرکت خود، تاریخ چهل‌هزار ساله گوسفندی ما را مدیون خود ساخته است.

لیالستانی نیز در ابتدای این کتاب نوشته است:

هیچوقت آدم خودشیفته‌ای نبوده‌ام، گرچه اعتراف می‌کنم با شکسته‌نفسی هم میانه‌ای نداشته‌ام که ممکن است این روزها به طور نخ‌نما شده‌ای دم دستی‌ترین روش برای به سلطه کشیدن دیگران تلقی گردد، شاید نوشتن خاطراتی معمولی و معقول کار خیلی ساده‌ای به نظر برسد که نیست؛ اما بی‌شک سر و سامان بخشیدن به تراوشاتی که از لابه لای آشفتگی‌ها و هرج و مرج‌های حاکم بر ذهن یک گوسفند بیرون زده باشد، آن هم با انشاء اولیه یک دیوانه ساختارشکن بیش از پیش آدمی را با چالش‌های غیر قابل پیش‌بینی‌ای روبرو می‌سازد.

بعد از یادداشت کوتاهی که نویسنده در ابتدای کتاب آورده است، مطلبی با عنوان «ناشر قدیمی تیف کله» قرار دارد که با این سطور آغاز می‌شود:

آرمیده حقارت‌فر ویراستار و مترجم دیوانه این اثر، منحصر به فرد، سال 39774 به تاریخ گوسفندی‌اش در محاصره انبوهی از درختان میوه جنگلی، توسکا،‌ راش، شمشاد که در لابه‌لای آن‌ها بوته‌های کرف، پیلام، گزنه و بوته‌های خاردار تمشک دیده می‌شدند در نزدیکی زادگاه آبا و اجدادی‌ گوسفندی به نام کلاچ ملاچی - سیاه و سفید - که کتاب حاضر بر اساس خاطرات خواندنی او نوشته شده است کنار رودخانه تیف کله به دنیا آمد....

پایان این مطلب با عبارت «با احترام - ناشر قدیمی منطقه تیف کله و دیوانه‌خانه‌های شهر» درج شده است. و پس از آن مطلبی با عنوان «پیشگفتار به قلم مترجم» آمده است که این مطلب نیز در پایان با عبارت «اوایل گرمای سال گوسفندی 39826 دیوانه‌خانه‌های شهر - آرمیده حقارت‌فر» امضا شده است. مقدمه گوسفند بر خاطرات خودش، قسمت بعدی کتاب است. این بخش از کتاب «خاطرات یک گوسفند» هم در منطقه تیف کله و اواخر نسیم سال 39826 توسط گوسفند کلاچ ملاچی نوشته شده است. از این مقطع به بعد، کتاب وارد فاز روایت خاطرات گوسفند کلاچ ملاچی می‌شود.

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:

حقارت‌فر با چتری قدیمی و بزرگ بر سر جلوی طویله ایستاده بود. ماشین او در گوشه‌ای دیده می‌شد. گله گوسفندان و بزها تعدادشان حدود پانصد کله پشمالو بودند از راه رسیدند. تنها سگ گله - که خیس آب شده بود - گزارش روزانه‌اش را با صدای دورگه‌ای برای حقارت‌فر ارائه داد. از قرار معلوم یک گوسفند یک ساله طعمه گرگ شده بود،‌ اما به نظر می‌رسید حقارت‌فر خودش را در حیاط رمینا جا گذاشته بود، شاید هم خوشحال بود از این که مجبور نشده بود جلوی رمینا غش کند. به طرف من آمد و پشم پس گردنم را گرفت و با جستی همین بلا را سر نامزد عزیزم درآورد و صدای جیغش بلند شد. من با اشاره از نامزدم خواستم عکس‌العمل نشان ندهد،‌ می‌دانستم اگر حقارت بداند دردمان گرفته است، فشارش را تشدید می‌کند، .....

این کتاب با 326 صفحه، شمارگان هزار و 500 نسخه و قیمت 8 هزار تومان منتشر شده است.