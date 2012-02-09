وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سخنران مراسم 22 بهمن کرج است

به گزارش خبرنگار مهر، دستگاهها و نهادهای استان البرز طی هفته جاری با صدور بیانیه هایی از مردم برای شرکت در راهپیمایی 22 بهمن دعوت کرده اند.

شهرداری کرج مسیر راهپیمایی را بهسازی و آماده کرده است و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نیز با نصب پلاکاردهایی از مردم برای حضور با شکوه در این راهپیمایی دعوت کرده است.

استاندار البرز نیز در خصوص سخنران اصلی این مراسم به خبرنگار مهر گفت: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با سفر به کرج در راهپیمایی با شکوه مردم سخنرانی خواهد کرد.

عیسی فرهادی ادامه داد: حضور در راهپیمایی 22 بهمن تجدید میثاق دوباره با آرمانهای امام راحل است.

وی از مردم شریف استان البرز دعوت کرد برای حضور با شکوه در راهپیمایی 22 بهمن حضور بهم رسانند.