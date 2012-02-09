اردوهای جهادی تجلی شعارهای سازندگی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از اردوی جهادی ناحیه مقاومت بسیج روستای بدراق ملا افزود: اردوهای جهادی می توانند به عاملی برای جذب جوانان نخبه و پرتلاش ایرانی تبدیل شوند.

وی افزود: اردوهای جهادی در حقیقت برای تحقق بخشیدن به آرمان های جوانان ایرانی در سال جهاد اقتصادی است.

کر اضافه کرد: اردوهای جهادی با هدف خدمت‌رسانی به مناطق محروم کشور شکل گرفته و با این اردوها روحیه خدمت رسانی به مردم و احساس مسئولیت در بین جوانان افزایش می‌یابد و یک توفیق الهی است.

وی افزود: ما امید داریم که با فرهنگ مجاهدت و استقامت و سخت کوشی های زیادی که در میان جوانان وجود دارد و با تقویت این اردوها بتوانیم روحیه جوانان بسیجی در عرصه جهاد اقتصادی تقویت کنیم.

وی اظهار امیدواری کرد با تلاش ناحیه مقاومت بسیج و مسئولان محلی روند برگزاری این اردو به نحو مطلوب انجام می‌شود.