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۲۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۵۲

کر:

اردوهای جهادی تجلی شعارهای سازندگی شده است

اردوهای جهادی تجلی شعارهای سازندگی شده است

آق قلا - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان آق قلا گفت: اردوهای جهادی تجلی گاه عملی شعارهایی است که برای سازندگی کشور مطرح شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از اردوی جهادی ناحیه مقاومت بسیج روستای بدراق ملا  افزود: اردوهای جهادی می توانند به عاملی برای جذب جوانان نخبه و پرتلاش ایرانی تبدیل شوند.

وی افزود: اردوهای جهادی در حقیقت برای تحقق بخشیدن به آرمان های جوانان ایرانی در سال  جهاد اقتصادی است.

کر اضافه کرد: اردوهای جهادی با هدف  خدمت‌رسانی به مناطق محروم کشور شکل گرفته و با این اردوها روحیه خدمت رسانی به مردم و احساس مسئولیت در بین جوانان افزایش می‌یابد و یک توفیق الهی است.

وی افزود: ما امید داریم که با فرهنگ مجاهدت و استقامت و سخت کوشی های زیادی که در میان جوانان وجود دارد و با تقویت این اردوها بتوانیم روحیه جوانان بسیجی در عرصه جهاد اقتصادی تقویت کنیم.

وی اظهار امیدواری کرد با تلاش ناحیه مقاومت بسیج  و مسئولان محلی روند برگزاری این اردو به نحو مطلوب انجام می‌شود.

کد مطلب 1530212

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