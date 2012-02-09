پایان نامه های تحقیقی دانشجویان کمیته امداد قزوین تسهیلات می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت صفری در اولین همایش علمی، پژوهشی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان با عنوان دانشجو تاافق آینده که با حضور کوروش محمدی مدیرکل مشاورآموزش خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور، حجت الاسلام فاطمیان امام جمعه اقبالیه و جمعی از دانشجویان در سالن اجتماعات دانشگاه پزشکی قزوین برگزار شد اظهارداشت: دهه فجر یادآور حماسه ماندگار و دوران ساز انقلاب اسلامی است که عدالت طلبی و عزت خواهی را در میان مردم زنده کرد.

وی افزود: با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی ضمن بازخوانی اندیشه های امام راحل باید بتوانیم مسیر درست را تشخیص دهیم و نگذاریم انحرافی در این راه ایجاد شود.

صفری بیان کرد: انقلاب پدیده منحصر به فردی بود که توانمندی و باورهای ملت را شکوفا کرد و امروز با موفقیت در عرصه های مختلف علمی، پایه گذار نهضتی علمی در منطقه شده است.

این مسئول یادآورشد: امروز هر کشوری که به قدرت علمی متکی و مجهز شود می تواند موازنه قدرت را به سود خود تغییر دهد و صلابت خود را به رخ جهانیان بکشد و ایران اسلامی توانسته با تولید چهار داروی مهم بیوتکنولوژیک از میان 40 داروی تولیدی جایگاه مهمی در جهان برای خود کسب کند.

وی افزود: علیرغم تهدید ها و تحریم ها و ترور اندیشمندان کشورمان که بیانگر عجز دشمنان در پذیرش توان ایران اسلامی است همچنان با اقتدار به راه خود ادامه می دهیم ودر عرصه علمی تاثیرگذار خواهیم بود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین اظهارداشت: کمیته امداد به عنوان نهادی ماندگار از امام راحل توانسته ضمن ارائه خدمات مختلف فرهنگی، معیشتی به نیازمندان داخل کشور به عنوان الگوی سایر مناطق جهان هم مطرح شود و در تربیت دانشجو و نیروهای مستعد علمی نیز نقش مهمی ایفا کند.

چهار هزاردانش آموزتحت پوشش امداد قزوین هستند



وی گفت: از مجموع 12 هزار نخبه کشور در حال حاضر 10 درصد را دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد تشکیل می دهند که امسال از بین دانش آموزان تحت پوشش 299 نفر از افراد تحت پوشش در دانشگاهها پذیرفته شدند.

صفری بیان کرد: در حال حاضر در کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین یک هزار و 39 دانشجو و چهار هزاردانش آموز تحت پوشش قرار دارند و از خدمات و تسهیلات این نهاد استفاده می کنند.

وی از حمایت کمیته امداد استان از پایان نامه های دانشجویی هم خبر داد و اظهارداشت: هر پایان نامه ای که با هماهنگی واحد پژوهش این نهاد تهیه و ارئه شود از حمایت های مالی و علمی کمیته امداد برخوردار می شود.