چهارمین جشنواره بین المللی تجسمی فجر در یاسوج گشایش یافت

مهدی ابدالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این جشنواره با حمایت و همکاری دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در رشته های مختلف نظیر نقاشی، مجسمه سازی، نگارگری، کاریکاتور، عکاسی، پوستر و... برگزار شده است.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: 300 تابلوی تجسمی از هنرمندان سراسر کشور در این جشنواره در معرض دید عموم قرار گرفته است.

وی یادآور شد: در کنار نمایشگاه هنرهای تجسمی، کارگاه های آموزشی و نشستهای تخصصی با حضور اساتید و کارشناسان برجسته کشور در تمام شهرستانها برگزار خواهد شد.

ابدالی افزود: اولین کارگاه آموزشی با موضوع انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره) صبح پنجشنبه در نگارخانه باران با حضور اساتید بنام استان برگزار شد.

وی یادآور شد: در روزهای آتی آثار حاضر در این جشنواره از سوی دو تن از اساتید مطرح تجسمی کشور، مورد نقد و بررسی قرار می گیرند.

چهارمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر در رشته های نقاشی، خوشنویسی، نگارگری، پوستر، عکاسی، سفال و سرامیک، مجسمه سازی، تصویرسازی، کاریکاتور، فیلمهای مستند هنرهای تجسمی و ...تا 14 اسفند ماه امسال در تهران و شهرستانها ادامه دارد.