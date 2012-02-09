35 پروژه در بندرترکمن افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید قربانزاده گوگلانی بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه همایش جوانان و انقلاب در شهرستان افزود: همچنین در این ایام چهار پروژه کلنگ زنی شد.

وی اظهار داشت: از مجموع پروژه های شهرستان، 16 پروژه آن از طرح های عمرانی و 23 پروژه آن از طرحهای تولیدی و اشتغالزایی است.

وی در قسمت دیگری از سخنان خود جوانان را برای شرکت در راهپیمایی 22 بهمن فرا خواند و یادآور شد با حضور پرشور خود در این راهپیمایی نظام و انقلاب را بیمه کنیم.

گوگلانی همچنین با اشاره به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در 12 اسفند برگزار خواهد شد خواستار شرکت حداکثری جوانان در انتخابات شد.

وی اظهار داشت : خواستگاه ارزش های اسلامی دهه مبارک فجر است.



این مراسم با برنامه هایی از قبیل اجرای سرود دانش آموزی، اجرای نمایش، اجرای موسیقی سنتی و اهداء جوائز همراه بود.