حل مشكل خودگرداني بيمارستانها با حذف بيمه تكميلي و اجراي بيمه همگاني ميسر است

دكترعلي شهرياري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: بررسي اعضاي كميسيون بهداشت و درمان در خصوص سرانه بهداشت و درمان كشور در جهت اصلاحاتي درباره بيمه هاي تكميلي است تا بر اساس آن ميزان پايه بيمه همگاني افزايش يابد.

وي اظهار داشت: بر اساس بررسي هاي انجام شده تصميم بر اين است كه بيمه هاي تكميلي در كشور حذف و بودجه آن به پايه بيمه همگاني اختصاص داده شود.

دكتر شهرياري تصريح كرد: اگر بيمه همگاني به صورت كامل در كشور اجرا شود، ديگر طرح خودگرداني بيمارستان ها براي مردم ايجاد نگراني نخواهد كرد چرا كه در اين صورت بايد بيشترين هزينه بهداشت و درمان با ميزان 80 تا 90 درصد از سوي سازمان هاي بيمه گر و فقط هزينه مربوط به فرانشيز توسط مردم پرداخت مي شود.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با بيان اينكه اعضاي كميسيون پيشنهاداتي در خصوص چگونگي تامين منابع مالي براي افزايش پايه بيمه همگاني داده اند كه در صورت موافقت در كميسيون هاي اصلي مجلس براي تصويب به كميسيون تلفيق ارائه مي شود، تصريح كرد: به طور معمول دو سوم مجموع اعتبار بودجه دولت به شركت هاي دولتي و يك سوم آن به بودجه عمومي اختصاص مي يابد.

دكتر شهرياري ادامه داد: تقريبا 102 هزار ميليارد تومان بودجه شركت هاي دولتي و نزديك به 53 هزار ميليارد تومان مربوط به بودجه عمومي دولت است كه بر اساس قانون بخشي از بودجه عمومي دولت براي بهداشت و درمان درنظر گرفته مي شود و با توجه به ميزان كلي بودجه عمومي دولت، ميزان بودجه بهداشت و درمان حدود سه هزار و 200 ميليارد تومان مي شود.

وي با بيان اينكه بودجه مربوط به بهداشت و درمان نزديك به يك شانزدهم بودجه عمومي دولت بوده كه بسيار ناچيز است، اظهار داشت: افزايش ميزان رشد بودجه بهداشت و درمان كشور 5/8 درصد بوده در صورتي كه بودجه شركت هاي دولتي به ميزان 24 درصد افزايش يافته است بنابراين اگر تنها يك درصد از بودجه اين شركت ها با ميزان يك هزار و 200 ميليارد تومان به بودجه بهداشت و درمان كشور اضافه شود، بسياري از مشكلات مربوط به سيستم بهداشت و درماني كشور حل خواهد شد.