برگزاری مسابقات تیمی تنیس در ایران/ دعوت از کشورهای همسایه اولویت است

مجید شایسته در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه اکثر رقابت‎های بین‏المللی تنیس به صورت انفرادی برگزار می‏شود، اظهار داشت: به همین دلیل ورزشکاران به نمایندگی از کشورشان اما به صورت انفرادی در این مسابقات شرکت می‎کنند به خصوص اینکه چگونگی عملکردشان روی رنکینگ جهانی آنها تاثیرگذار است.

وی ادامه داد: این در حالی است که رقابت تنیسورها در قالب تیمی به جای خود ارزشمند و با اهمیت است اما به غیر از رقابت‎های "دیویس کاپ" کمتر رویداد بین‎المللی دیگری است که به صورت تیمی برگزار شود این درحالی است که ایران و خیلی از کشورهای دیگر به تجربه رقابت‎های تیمی برای شرکت در مسابقات جام دیویس کاپ نیاز داریم.

رئیس فدراسیون تنیس به برنامه مورد نظر این فدراسیون در این زمینه اشاره کرد و یادآور شد: به همین دلیل در نظر داریم یک دوره مسابقات بین‎المللی در بخش تیمی برگزار کنیم. اجرای این برنامه به حفظ رقابت میان بازیکنان در کنار کسب تجربه شرکت در دیدارهای تیمی برای حضور در مسابقات دیویس کاپ کمک می‎کند.

شایسته با اعلام اینکه برگزاری رقابت‏‎های بین‎المللی تنیس تیمی نیازمند کار کارشناسی است، خاطرنشان کرد: انجام این کار آغاز شده تا بتوانیم از سال آینده میزبان این مسابقات باشیم و در صورت امکان همه ساله آن را اجرا کنیم. ضمن اینکه برای برگزاری اولین دوره رقابت‎های تیمی تنیس دعوت از کشورهای آسیایی و در راس آنها کشورهای همسایه در اولویت قرار دارد.

وی در بخش دیگری از گفتگو با خبرنگار مهر به طرح برگزاری رقابت‎های داخلی با مسئولیت مستقیم سازمان لیگ اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح از امسال آغاز شد اما این طرح از سال آینده به صورت رسمی و برای برگزاری تمام مسابقات اعم از باشگاهی، جام حذفی، ساحلی و ... لحاظ خواهد شد.

رئیس فدراسیون تنیس به اهداف مورد نظر از اجرای طرح مسابقات باشگاهی با مسئولیت سازمان لیگ اشاره کرد و اظهارداشت: هدف اصلی فدراسیون تنیس استعدادیابی وهمگانی کردن این رشته است بنابراین به کمک نهادی نیاز بود تا مسئولیت بخشی از دیگر کارها را بر عهده بگیرد این بود که در مجمع امسال پیشنهاد برگزاری مسابقات داخلی با نظر سازمان لیگ ارائه شد و مورد موافقت هم قرار گرفت.