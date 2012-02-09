پنج پروژه کشاورزی خوشاب به بهره برداری رسید/ افتتاح پروژه های عمرانی جغتای

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار خوشاب از بهره برداری 5 پروژه کشاورزی با اعتبار پنج میلیارد و 500 میلیون ریال همزمان با ایام دهه فجر انقلاب اسلامی خبر داد.

حسین ابراهیمی کردیانی کشاورزی و دامپروری را ظرفیتی بی بدیل در توسعه شهرستان دانست و افزود: این پروژه ها با هدف اصلاح روش های آبیاری سنتی، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری تعریف شده است.

وی در حاشیه افتتاح پروژه لوله گذاری 20 کیلومتری اظهار داشت: 400 نفر بهره بردار از مزایای اجرای این طرح که سه میلیارد ریال هزینه در برداشته است، منتفع خواهند شد.

پروژه های آبیاری تحت فشار با وسعت پنج هکتار، مجتمع پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت 15 هزار قطعه و لایروبی و مرمت قنوات از دیگر طرح های افتتاح شده بود که بیش از 150 نفر را بهره مند خواهد کرد.

گفتنی است این طرح ها در روستاهای رباط جز، عبدل آباد، سیدآباد، مشکان، سیمان و نیز شهر سلطان آباد اجرا شده است.

افتتاح و کلنگ زنی پروژه های عمرانی جغتای

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی با حضور در شهرستان جغتای پنج طرح عمرانی شهرستان را با اعتباری معادل 35 میلیارد ریال افتتاح کرد.

رضا عبدالملکی در حاشیه مراسم افتتاح خط انتقال آب، آبیاری تحت فشار برای 50 هکتار از اراضی کشاورزی و استخر دو منظوره ذخیره آب و پرورش ماهی گفت: برای راه اندازی این طرح ها هشت میلیارد و 950 میلیون ریال اعتبار تخصیص یافته است.

وی با اشاره حاصلخیز بودن استان افزود: با استفاده از روش های نوین در آبیاری و نیز سایر مراحل کشاورزی می توان با منابع آبی موجود، میزان تولیدات را به نحو چشمگیری افزایش داد.

افتتاح پروژه گازرسانی به شهرک صنعتی شهرستان با اعتبار 250 میلیون ریال و افتتاح چهار خانه بهداشت با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال از دیگر طرح های افتتاح شده در هشتمین روز از دهه فجرانقلاب اسلامی بود.

عبدالملکی همچنین کلنگ احداث 20 ساختمان دهیاری با اعتبار چهار میلیارد و 400 میلیون ریال را به زمین زد.

پروژه گازرسانی به شهر سلطان آباد به بهره برداری رسید

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی با حضور در شهرستان خوشاب، طرح گازرسانی به شهر سلطان آباد را افتتاح کرد.

رضا عبدالملکی با اشاره به اعتبار 55 میلیارد ریالی تخصیص داده شده به این طرح افزود: طبق قول استاندار، پس از 70 درصد اشتراک پذیری 10 روستای شهرستان در نوبت گازرسانی قرار می گیرند.

وی با اشاره به تفاوت های نظام سیاسی و شرایط کشور قبل و بعد از انقلاب اسلامی تصریح کرد: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی مردم نوکر طاغوتی دست نشانده بودند در حالی که لزوم خدمت گذاری مسئولان نظام اسلامی در تمای رده ها امری واضح و مبرهن است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به رای 98 درصدی مردم به جمهوری اسلامی تاکید کرد: ملت ایران از آن پس تا به امروز با حضور خود در زمینه های گوناگون از جمله انتخابات متعدد به استمرار آن رای آری دادند و نظر خود را در انتخاب مسئولان و سرنوشت کشور اعمال کردند.

عبدالملکی با تاکید بر لزوم حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات 12 اسفند گفت: آنچه که در انتخابات آتی بیش از همه اهمیت دارد، سهیم شدن آحاد مردم در تصمیم گیری های کلان است.

فرماندار خوشاب نیز در این مراسم از افتتاح و کلنگ زنی 21 پروژه شهرستان در دهه فجر خبر داد و در مورد وضعیت استقرار ادارات در شهرستان اظهار داشت: تاکنون هشت اداره مستقر و سه اداره نیز تا پایان بهمن ماه سال جاری راه اندازی خواهد شد.

حسین ابراهیمی با اشاره به استقرار بخشداری در مشکان ابراز امیدواری کرد: طبق قول استاندار خراسان رضوی، سال آینده شاهد گازرسانی به شهر و چند روستای بخش مشکان باشیم.

وی با ابراز خرسندی از حضور مدیران ملی و استانی در این شهرستان تازه تاسیس گفت: سفر 12 مدیر استانی و کشوری به شهرستان خوشاب طی سه ماه اخیر حاکی از توجه مدیران ارشد کشور به مناطق کمتر توسعه یافته است.

10پروژه بخش جلگه زوزن خواف افتتاح و کلنگ زنی شد

معاون فرماندار خواف از افتتاح و شروع عملیات احداث 10 پروژه بخش جلگه زوزن خبر داد و بر رسیدگی و توجه بیشتر به بخش جلگه زوزن با توجه به وسعت بخش کویری آن تاکید کرد.

منصور موسوی اعتبار تخصیص داده شده به پروژه های عمرانی قابل افتتاح این بخش در دهه فجر انقلاب اسلامی را شش میلیارد و 250 میلیون ریال اعلام کرد.

وی ضمن بهره برداری از طرح گازرسانی به روستای ابراهیمی افزود: با تکمیل این پروژه که برای اجرای آن دو میلیارد و 900 میلیون ریال اعتبار صرف شده است، 280 خانوار از نعمت گاز بهره مند می شود.

معاون فرماندار خواف همچنین با حضور در روستای حسن آباد و افتتاح پروژه لوله گذاری چاه کشاورزی درباره ویژگی های این طرح گفت: 60 خانوار از اجرای این طرح که 660 میلیون ریال هزینه در بر داشته است، منتفع می شوند.

موسوی در ادامه، کلنگ احداث بوستان روستای بنیاباد با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال را بر زمین زد.

پرده برداری از میدان آزادی شهر قاسم آباد، دیدار با خانواده معزز شهدا و افتتاح پاسگاه راهنمایی و رانندگی این شهر از دیگر برنامه های برگزار شده بود.