واکسیناسیون دام ها علیه بیماری تب برفکی در خراسان جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین و آخرین مرحله واکسیناسیون دام ها علیه بیماری تب برفکی طی سالجاری به مدت 21 روز کاری در خراسان جنوبی آغاز شد.

معاون فنی دامپزشکی خراسان جنوبی در این خصوص گفت: در این طرح دام های سبک و سنگین بصورت همزمان تحت پوشش واکسن تب برفکی قرار می گیرند.

محمود قربان زاده با بیان اینکه دومین مرحله طرح تب برفکی فقط در دام های سنگین واحدهای صنعتی اجرا شد، اظهار داشت: در این مرحله جمعیت دام سبک و سنگین صنعتی و سنتی استان تحت واکسیناسیون قرار می گیرند.

وی تصریح کرد: اکیپ های واکسیناسیون بخش دولتی و نیروهای واکسیناتور مراکز مایه کوبی بخش خصوصی جهت واکسیناسیون دام ها به واحدهای دارای دام مراجعه و خدمات بهداشتی را بصورت رایگان به دامداران ارائه خواهند کرد.

قربان زاده با بیان اهمیت مسائل بهداشتی و قرنطینه ای در کنترل بیماری تب برفکی بر رعایت و اجرای دقیق دستورالعمل های دامپزشکی تاکید کرد و افزود: به منظور پیشگیری از شیوع این بیماری در مدت اجرای طرح نقل و انتقال دام ها طبق ضوابط سازمان دامپزشکی کشور محدود می شود.

وی بیان کرد: اقدامات بهداشتی و قرنطینه ای دامپزشکی طی سالجاری سبب کاهش 92 درصدی گزارش کانون های بیماری تب برفکی نسبت به سال گذشته شده است.

اعمال کنترل های بهداشتی و قرنطینه ای دامپزشکی در 11 کانون تب برفکی

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی از شناسایی و کنترل 11 کانون بیماری تب برفکی طی سالجاری در استان خبر داد.

محمدعلی رضائی با تشریح اقدامات کنترلی دامپزشکی در زمینه مقابله با شیوع بیماری تب برفکی تصریح کرد: مقررات قرنطینه ای و بهداشتی در کانون های بیماری اعمال شده و از صدور مجوز حمل بهداشتی دام برای روستاهای درگیر بیماری جلوگیری شده است.

وی افزود: به کارگیری از تمام امکانات و توان بخش دولتی و خصوصی در راستای واکسینه نمودن رایگان دام‌های استان از اهم برنامه‌های دامپزشکی بوده که در این راستا تعداد863 هزار راس دام سبک و سنگین علیه بیماری تب برفکی مایه کوبی شده است.

وی عنوان کرد: برنامه‌های مختلفی از سوی این دستگاه تدوین و اجرایی شده که یکی از این برنامه‌ ها مراقبت فعال کارشناسان از طریق عزیمت به روستاها و نمونه گیری از دام های مشکوک و شناسایی کانون‌های بیماری تب برفکی است.

وی ادامه داد: در این راستا و طی مدت یاد شده تعداد چهار هزار و 60 بازدید از واحدهای دارای دام استان انجام و بیش از 68 هزار راس دام مورد معاینه قرار گرفته است.

رضائی با اشاره به شناسایی و کنترل 92 کانون از این بیماری در مدت مشابه در سال قبل، اطلاع رسانی مناسب از طریق اصحاب رسانه، برگزاری مستمر کلاس های آموزشی برای دامداران،ضد عفونی جایگاه‌ها و اماکن نگهداری دام ها را از جمله برنامه ‌های موثر دیگر دامپزشکی در راستای مقابله با این بیماری و کاهش چشمگیر کانون هاعنوان کرد.

16 هزار کیلوگرم فرآورده خام دامی غیربهداشتی در بیرجند معدوم شد

رئیس شبکه دامپزشکی بیرجند گفت: در بازرسی و نظارت های بهداشتی از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی، از ابتدای سالجاری تاکنون حدود 16 هزار کیلوگرم فرآورده غیربهداشتی ضبط و از چرخه مصرف انسان خارج شد.

سعید افتخاری مقدم با بیان مخاطرات مصرف فرآورده های غیربهداشتی برای سلامت انسان تصریح کرد:عمدتا فرآورده های ضبط شده به علت عدم رعایت شرایط نگهداری فرآورده ها در دمای مناسب بوده است.

وی همچنین از ضبط 120 کیلوگرم مرغ، ماهی و آلایش خوراکی مرغ خبر داد و افزود: اکیپهای نظارتی دامپزشکی در دو شیفت صبح و عصر به طور جدی نسبت به بازرسی از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی سطح شهرستان اقدام نموده و در صورت مواجه با هرگونه تخلف بهداشتی بدون هیچگونه اغماض با تهدیدکنندگان سلامت جامعه برخورد قانونی می شود.