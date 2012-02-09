زن در اسلام به منزله ستون خیمه خانواده و اجتماع است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار شهریار در همایش زنان فجرآفرین شهرستان شهریار که با حضور امام جمعه، شهردار اندیشه و سایر مسئولان شهرستان در سالن همایش فرهنگسرای امام علی(ع) شهر اندیشه برگزار شد، اظهار داشت: زن در اسلام به منزله ستون خیمه خانواده و همچنین اجتماع است.

سید عباس جوهری افزود: زن در اسلام به منزله ستون خیمه خانواده و همچنین اجتماع است و در واقع قوام و پایداری خانواده و اجتماع در گرو وجود بانوان ماست و الگوی مناسبی برای زنان کشورهای دیگر است.



در این مراسم نخست امام جمعه شهریار درخصوص جایگاه زن در جامعه اسلامی گفت: از دیدگاه اسلام زن از مقام ، منزلت و قداست ویژه ای برخوردار است، وقتی عصر جاهلیت را مرور می کنیم می بینیم زن هیچ جایگاه و احترامی در خانواده و اجتماع نداشت و برخورد زشت و نامناسبی با زن می شد و امروز هم به نوع دیگری شاهد چنین وضعیت ناهنجاری هستیم.



حجت الاسلام علی خاتمی عنوان کرد: اسلام واقع بینانه به این موضوع می نگرد و هم در بعد مادی و هم معنوی توجه ویژه و خاصی به زن دارد، نمونه و مصداق بارز این مسئله حضور چشمگیر زنان و مادران ایران اسلامی در به ثمر نشستن نهال انقلاب و همچنین پیروزی در 8 سال دفاع مقدس است که نقش بسزایی را در این خصوص ایفا کردند .



برپایی نمایشگاه کتاب در شهرستان شهریار



در چهار نمایشگاه ، تازه های کتاب جهت ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین اقشار مختلف شهرستان عرضه می شود.

واحد فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهریار به مناسبت گرامیداشت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اقدام به برگزاری چهار نمایشگاه بزرگ در سطح شهرستان کرده است.

نمایشگاه های مذکور در ابتدای خیابان ولی عصر(عج) زیرگذر قائم، خیابان ولیعصر(عج) پارک کودک، فاز یک اندیشه ابتدای ورودی فاز و خیابان هشتم فاز یک برپا شده اند.

مراسم شب شعر با عنوان «عصر بیداری» در شهر اندیشه برگزار شد



به مناسبت سی و سومین بهار انقلاب اسلامی ایران، مراسم شب شعر با عنوان «عصر بیداری» در شهر اندیشه برگزار شد. در این مراسم که با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهریار، شهرداری و شورای اسلامی شهر اندیشه و انجمن ادبی فرهنگ (اندیشه) برگزار شد، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر اندیشه، معاونین و مشاورین شهردار اندیشه، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهریار، جمعی از مسئولین، شاعران (کشوری، شهرستان شهریار، شهر اندیشه) و جمع کثیری از شعر دوستان حضور داشتند.



در این مراسم ادبی، شاعران به ترتیب اشعار خود را با بیان شاعرانه خویش در توصیف انقلاب سرودند و در ادامه، برنامه های مشاعره، موسیقی سنتی و انقلابی، سخنرانی و خاطره گویی عبدالحسین بیات مشاور فرهنگی شهردار اندیشه در رابطه با دوران انقلاب، و در پایان اهدای هدایایی به حاضرین، اجرا شد.

پرداخت کنندگان عوارض ملکی در شهر اندیشه از جوایز خوش حسابی بهره مند می شوند



شهردار اندیشه گفت: پرداخت کنندگان عوارض ملکی در این شهر از جایزه ویژه خوش حسابی بهره مند می شوند، استناد بند 6 مصوبه 315 شورای اسلامی شهر اندیشه، شهروندانی که تا پانزدهم اسفند ماه سال جاری، بدهی ملک خود را پرداخت کنند، از کاهش 15درصدی عوارض به عنوان جایزه خوش حسابی بهره مند می شوند.



بهروز کاویانی اعلام کرد: پرداخت به موقع عوارض، موجب سرعت یافتن روند اجرایی طرح های عمرانی شهر می شود.



کاویانی با اشاره به اینکه توسعه پایدار برای شهرها یک نیاز اجتناب‌ناپذیر و ضروری است افزود: نقش درآمدهای پایدار و پویا برای شهرداری بسیار مهم و حیاتی است.



بیانیه شهردار باغستان به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

شهردار باغستان با صدور بیانیه ای ضمن دعوت از اقشار مختلف مردم به ویژه شهروندان باغستانی برای حضور پر شور در راهپیمایی 22 بهمن ماه امسال، اعلام کرد: با حضور مردم در این راهپیمایی به منزله مشت محکم بر دهان دشمنان و مستکبران جهانی است.

محمد صادق کولیوند اظهار داشت: دهه فجر به عنوان فصل رهایی ملت ایران از چنگال رژیم منحوس پهلوی و نماد بارز آزادی و استقلال کشور است و انقلاب ملت ایران که از سال 42 و با قیام حضرت امام خمینی (ره) آغاز شده بود، در بهمن 57 به نقطه عطف تاریخ معاصر جهان بدل شد و پیروزی ملت با رهبری امام خمینی(ره) در 22 بهمن هیمنه پوشالی رژیم منحوس پهلوی و حامیان شرق و غرب آن را در هم شکست.

برگزاری دوره آموزش مقدماتی حریق در باغستان



وی در ادامه از برگزاری دوره های آموزشی مبانی آتش نشانی در باغستان خبر داد.

این مسئول یادآور شد: طی تعامل و برنامه ریزی صورت گرفته بین اداره آموزش و پرورش شهریار و شهرداری باغستان آموزش مبانی حریق در دبیرستان قائم 2 برگزار شد، در این دوره مباحثی از جمله تئوری حریق، شناخت انواع خاموش کننده ها، تجهیزات حریق و نجات، ایمنی گاز و برق، کمک های اولیه ارائه و تدریس شد.