اخبار کوتاه از شهرستانهای استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشدار باینگان گفت: نمایشگاه منطقه ای هفته مشاغل با آثار دانش آموان و محوریت دستاورد های انقلاب اسلامی در کانون فرهنگی، تربیتی توحید باینگان برگزار شد.

اردلان حاتمی افزود: این نمایشگاه در زمینه های عکاسی، هنرهای دستی، خیاطی، پولک دوزی، معرق کاری، نقاشی، تحقیق و پژوهش به منظور بیان و معرفی مشاغل و توسعه متوازن در رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش برگزار شده است.

براساس این گزارش، بیش از 150 اثر از دانش آموزان منطقه باینگان در این نمایشگاه معرض دید علاقه مندان قرار گرفته و تا 25 بهمن پذیرای بازدید کنندگان است.

برگزاری جشن بزرگ انقلاب در بخش گواور گیلانغرب

به مناسبت بزرگداشت ایام دهه مبارک فجر، مراسم جشن بزرگی با حضور قشرهای مختلف مردم شهر و مناطق روستایی و مسوولان محلی بخش گواور از توابع شهرستان گیلانغرب برگزار شد.

فرماندار گیلانغرب در اجتماع مردم این بخش گفت: حضرت امام بعنوان شاگرد مکتب اسلام و مکتب پیامبر اسلام در عصر حاضر برای بشریت همان کاری را انجام داد که پیامبر بزرگ اسلام برای نجات بشریت در 14 قرن پیش به ظهور رساند.

اردشیر رستمی با بیان اینکه امروز در نظام جمهوری اسلامی حاکمیت الله داریم، افزود: نظام جمهوری اسلامی تنها نظامی است که پایه و زیربنای آن معنویت است.

وی، اسقرار عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه را از برکات انقلاب اسلامی دانست و گفت: انقلابی که امام ایجاد کرد ماهیت آن دین و معنویت و مردم سالاری دینی بود.

فرماندار گیلانغرب با اشاره به کارنامه موفق جمهوری اسلامی در زمینه های مختلف، به موضوع مهم انتخابات پیش روی مجلس نهم اشاره کرد و اظهار داشت: مادامیکه حضور مردم در انتخابات پرشور باشد هیچ آسیبی نمی تواند انقلاب را تهدید کند چون هربار حضور پرشور و بابصیرت مردم بوده تیرخلاص به پیکره دشمن زده شده است.

تولید400 هزار نهال اسفناج وحشی در قصرشیرین

رئیس اداره منابع طبیعی قصرشیرین در مراسم بهره برداری از این طرح گفت: این تعداد نهال در گلخانه ای که در زمینی به مساحت 70 هکتار و با ظرفیت 400 هزار گلدان با اعتباری بیش از 600 میلیون ریال از محل اعتبارات منابع طبیعی احداث شده، تولید شده است.

وحید عزیزی هدف از تولید این تعداد نهال تریپلکس را بهبود احیای مراتع و ذخیره سازی نزولات آسمانی بیان کرد و گفت: از سال 83 تولید نهال آتریپلکس در این شهرستان آغاز شده و در این مدت تاکنون دو میلیون و 500 عدد نهال تولید شده است.

تجلیل از مربیان، فعالان و برگزیدگان جشنواره قرآنی در قصرشیرین

فرماندار قصرشیرین در این مراسم که در محل اداره تبلیغات اسلامی قصرشیرین برگزار شد، گفت: انقلاب اسلامی ایران نشات گرفته از افکار و اندیشه های ناب حضرت امام (ره) که بر گرفته از آموزه های دینی و اسلامی است با تدابیر حکیمانه این بزرگوار شکل گرفت.

حسین پروین افزود: در آیات قرآن کریم به مسلمانان دستور داده شده علیه ظلم و ستم بپاخیزند و مقابله و مبارزه کنند لذا پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) نیز بر این نکته همواره تاکید کرده اند براین اساس ملت فهیم و انقلابی و مسلمان ایران با عمل به دستور قرآن تحت رهبری خمینی کبیر در سال 57 با خیزش انقلابی خود توانستند بر سلطه رژیم مستبد و منحوس طاغوت غلبه کنند.

وی گفت: اکنون با گذشت 33 سال از عمر با برکت انقلاب اسلامی شاهد هستیم ملت ایران اسلامی روز بروز پله های رشد و ترقی و پیشرفت را با سرعت بیشتری طی می کند و این مهم با درایت امام راحل و رهبریهای حکمیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، هوشیاری و تلاش مردم ایران اسلامی به دست آمده است.

براساس این گزارش، در این مراسم 60 نفر از دانش آموزان روستایی برگزیده جشنواره قرآنی، 14 مربی و پنج نفر از قاریان برگزیده و پنج نشریه قرآنی این شهرستان با اهدای جوایز و لوح سپاس از سوی تبلیغات اسلامی تجلیل شدند.

برگزاری جشنواره استانی داستان نویسی در سنقر

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سنقر در آیین افتتاح این مراسم گفت: این جشنواره در راستای حمایت از نویسندگان و تشویق نوقلمان و تقویت اندیشه ها و قلم های جوانان در مقابله با جنگ نرم برگزار شده است.

نادر حیدریان افزود: در این جشنواره 173 اثر از آثار نویسندگان شهرستانهای استان به دبیرخانه ارسال شده که از این آثار تعداد 166 اثر پذیرفته شده توسط سه داور از استانهای کرمانشاه، کردستان و همدان داوری شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سنقر گفت: نویسندگان در چهار بخش شامل داستانک کوتاه، داستانک ویژه (انقلاب اسلامی) داستان کوتاه ویژه و داستان کوتاه آزاد به رقابت پرداختند.

وی گفت: در هر بخش تعداد سه اثر به عنوان اثر برتر برگزیده شد و به برگزیدگان لوح تقدیر و هدایایی داده شد.

مسدود شدن راههای ارتباطی راههای روستایی پاوه

فرماندار شهرستان پاوه گفت: بارش برف و کولاک شدید که از چهارشنبه شب آغاز شده، راه ارتباطی تمام روستاهای این شهرستان را مسدود کرد و تردد در مسیر پاوه به کرمانشاه نیز فقط با زنجیر چرخ میسر است.

حسین خدرویسی افزود: چهار اکیپ برفروبی راهداری اداره راه و ترابری پاوه در محورهای ارتباطی شهرستان هم اکنون در تلاش هستند که به هر طریق ممکن راههای ارتباطی را بازگشایی کنند.

وی تاکید کرد: با تلاش اکیپ های راهداری، راه ارتباطی 20 روستای شهرستان هم اکنون بازگشایی شده و تلاش برای بازگشایی راه 15 روستای دیگر ادامه دارد.

فرماندار پاوه با بیان اینکه ارتفاع برف در محورهای ارتباطی بین جاده ای و گردنه ها بیش از 80 سانتیمتر و در شهر 30 سانتیمتر است، افزود: بارش برف مدارس ابتدایی نوبت صبح پنجشنبه و بعد از ظهر را تعطیل و دانش آموزان مدارس راهنمایی و دبیرستان نیز با دو ساعت تأخیر کلاسهای درس را شروع کردند.

برگزاری نمایشگاه منطقه ای هفته مشاغل در بخش باینگان

بخشدار باینگان گفت: نمایشگاه منطقه ای هفته مشاغل با آثار دانش آموان و محوریت دستاورد های انقلاب اسلامی در کانون فرهنگی، تربیتی توحید باینگان برگزار شد.

اردلان حاتمی گفت: این نمایشگاه در زمینه های عکاسی، هنرهای دستی، خیاطی، پولک دوزی، معرق کاری، نقاشی، تحقیق و پژوهش به منظور بیان و معرفی مشاغل و توسعه متوازن در رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش برگزار شده است.