مدرسه خیرساز نبی اکرم(ص) افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم فرماندار شهرستان بهارستان با اشاره به اینکه امروز شعار ما می توانیم به برکت نظام اسلامی در عمل جلوه گر شده است، ضمن تقدیر وتشکر از خیرین و مسئولان مربوطه ضمن اشاره به پیشرفت های علمی و پژوهشی، رشد روز افزون تولید علم در کشور را از دستاوردهای انقلاب اسلامی و توجه ویژه مسئولین نظام و در راس آن رهبر معظم انقلاب دانست.



یونس نوبخت افزود: بیداری اسلامی در دنیا حاصل خون شهیدان و فداکاری مردم عاشورایی ایران است.



برگزاری چهاردهمین جلسه هماهنگی ستاد انتخابات شهرستان بهارستان



چهاردهمین جلسه ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان بهارستان با حضور رئیس ستاد انتخابات شهرستان بهارستان، سرپرست معاونت فنی و عمرانی فرمانداری، دبیر ستاد انتخابات، مسئول کمیته حمل و نقل ستاد انتخابات، مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع سانی، مسئول کمیته فناوری اطلاعات، مسئول کمیته آموزش، مسئول کمیته حقوقی، بخشدار گلستان و سایر اعضاء ستاد برای هماهنگی و اتخاذ تمهیدات لازم برای تأمین امکانات موردنیاز شعب اخذ رأی و ستادهای تابعه به منظور برگزاری باشکوه انتخابات برگزارشد.



ولی الله اصغری ضمن تبریک میلاد پیامبر(ص)وامام صادق (ع)و پیروزی انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: ستاد حضور حداکثری در راستای فراهم آوردن زمینه وبستر مناسب برای حضور پرشور در ستاد انتخابات بهارستان تشکیل شده است.



وی با اشاره به انجام مانور انتخابات، از دست اندرکاران ستاد در کسب رتبه 24 بین شهرستانهای کل کشور تشکر کرد.



رئیس ستاد انتخابات شهرستان بهارستان با اشاره به اینکه الان در جبهه جنگ نرم در حال مبارزه هستیم، مسئولین و اعضاء ستاد را به مثابه رزمندگانی در جبهه خواند که در عملیاتی گسترده علیه استکبار در حال جنگ بوده و حضور و رای هر شخص به مثابه حضور یک رزمنده در جبهه است.

حضور پررنگ در انتخابات لبیک به آرمانها و پاسداری از خون شهداست



مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری تهران در جشن بزرگ میلاد پیامبر(ص) وامام صادق (ع) و پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهارستان اظهار داشت: راه اینکه بتوانیم نقشه های استکبار جهانی را نقش بر آب کنیم باید یک انتخابات دشمن شکن داشته باشیم.



علی اکبر فدایی گفت: وظیفه همه اقشار جامعه دعوت عمومی به حضور پررنگ در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است و همین حضور لبیک به آرمانها و پاسداری از خون شهیدان انقلاب است، شهرستان بهارستان در تمام دوره های انتخابات از شهرستانهای پرشور و پر رأی بوده است .