ساختمان فعلی صدا و سیمای البرز خریداری می شود/ کمک یک میلیاردی پابرجاست

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص راه اندازی صدا و سیمای البرز گفت: با توافق صورت گرفته در جلسه مشترک با مدیرکل صدا و سیمای البرز و دو تن از معاونان رئیس سازمان صداو سیما در کرج مقرر شد ساختمان موجود که بخش اداری صدا و سیمای استان در آن مستقر است خریداری شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر 15 هکتار از زمین دانشگاه پیام نور نیز برای ساخت سایت اصلی صدا و سیمای استان در اختیار این دستگاه قرار گرفته است.

وی ابراز امیدواری کرد: با تلاشهای صورت گرفته و بهره گیری از حداکثر پتانسیلهای موجود بخش خبر صدا و سیمای استان تا قبل از نوروز 91 راه اندازی می شود.

استاندار البرز همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص مخالفت اخیر فرماندار کرج با کمک یک میلیارد تومانی شهرداری و شورای شهر کرج به صدا و سیمای استان اظهار داشت: با رایزنیهای صورت گرفته این موضوع اصلاح شد و فرماندار نیز با کمک فوق موافقت کرده اند.

فرهادی گفت: تا یکشنبه هفته آینده مصوبه شورای شهر کرج مبنی بر کمک یک میلیارد تومانی شورا و شهرداری به صداو سیما ابلاغ می شود.

با توجه به ضرورت راه اندازی صدا و سیمای استان البرز ماه گذشته، نوید کمک شهرداری وشورای شهر به این دستگاه که بی شک راه اندازی سریعتر آن را ممکن می کرد با انعکاس خبری گسترده مواجه شد.

اما روز گذشته در جلسه علنی شورای شهر، مخالفت فرمانداری با این مصوبه شورای شهر قرائت شد.

بر مبنای این مصوبه مقرر شده بود طبق لایحه شهرداری و مصوبه شورای شهر مبلغ یک میلیارد تومان جهت تجهیزات و ساختمان در اختیار این رسانه قرار بگیرد اما فرمانداری آنرا مغایر با قوانین دانست و در مخالفت خود آورده است که شورای شهر قادر به کمک از محل ماده 16 نیست.

به هر روی استاندار البرز اعلام کرد با فرمانداری مذاکره کرده است و به زودی مشکل این مبلغ برطرف و تا یکشنبه اینده نیز ابلاغ خواهد شد.





