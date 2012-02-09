22 بهمن روز وحدت مردم در پاسداری از انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح پنجشنبه جلسه هماهنگی کمیته های ستاد انتخابات شهرستان اسلامشهر با حضور فرماندار، مسئولین و اعضای کمیته ها در فرمانداری تشکیل شد.



در این جلسه که به منظور هماهنگی بیشتر دو ستاد انتخاباتی اسلامشهر و چهاردانگه تشکیل شده بود، ستادهای انتخاباتی و مسئولین کمیته ها شرحی از فعالیتها و اقدامات صورت گرفته را ارائه دادند.



فرماندار و رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان اسلامشهر ضمن تبریک تولد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) و یوم الله 22 بهمن با بیان این که انقلاب اسلامی صدای ملتی مظلوم بود که پیشینه‌ای بلند در مبارزه با استعمار و سلطه بیگانگان داشت و در این راه هزینه‌های فراوانی را پرداخته بود، اعلام کرد: انقلاب اسلامی تجلی مطالبه و خواست اساسی مردم در نفی استبداد و هر گونه خودکامگی استکبار جهانی بود.



غلامحسین آرام تاکید کرد: راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در حقیقت نمادی از مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر زیاده خواهی‌های استکبار و شکست توطئه های دشمنان علیه نظام اسلامی است و باید در دهه فجر پیام انقلاب اسلامی و همچنین الگو بودن جمهوری اسلامی را برای دنیا معرفی و تبیین کنیم و باید در جهت هرچه باشکوه تر برگزار شدن مراسم دهه فجر بکوشیم تا نقشه دشمنان که ایجاد یاس و ناامیدی در بین مردم است نقش برآب شود.



وی 22 بهمن را نماد وفاق و وحدت مردان و زنانی دانست که با حضوری پرشور در گردهمایی اقتدار و وحدت، تمامی توطئه های شوم استکبار جهانی به سر کردگی آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب و تلاش مذبوحانه آنها برای صلابت شکنی و یاس آفرینی ملت انقلابی ایران را نقش بر آب خواهد ساخت.



این مسئول عنوان کرد: این حضور قاطع و هوشمندانه از یک سو عامل یاس و ناامیدی در اردوگاه دشمن و از دیگر سو موجب امید و نشاط در سرتا سر ایران اسلامی می شود و انگیزه مضاعفی را به مسلمانان جهان و آزادیخواهان عالم هدیه می کند.

آرام گفت: دهه فجر انقلاب اسلامی امسال با پیروزی ها دستاوردها و موفقیت های حیرت انگیز ملت ایران در عرصه های گوناگون علمی و فناوری و پیشرفت های چشمگیر در همه زمینه ها برای رشد و تعالی ایران اسلامی مقارن شده است.



در ادامه فرماندار اسلامشهر با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: دشمنان طی 33 سال گذشته به دنبال زدن ضربه و ناامید کردن مردم از انقلاب اسلامی بوده اند و هر کاری را توانسته اند از جمله حمله نظامی مثل حادثه طبس و جنگ تحمیلی و تحریم و تهاجم فرهنگی انجام داده اند ولی مردم با هوشیاری و بصیرت و با رهبری امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب همانند سالیان گذسته به وظیفه خود عمل می کنند و دشمنان را در یاس و نا امیدی فرو می برند.



رئیس هیات اجرایی انتخابات شهرستان اسلامشهر به مسئولین انتخابات شهرستان سفارش کرد: وظیفه مسئولان ایجاد شرایط مطلوب برای حضور گسترده مردم و امانت داری و صیانت از آراء مردم است.



آرام در ادامه ضمن اشاره به برکات برگزاری راهپیمایی های سالهای گذشته، حضور مردم را نشانه بصیرت ایرانیان دانست و گفت: مردم نشان داده اند که هیچ فتنه و توطئه ای نمی تواند در عزم و اراده راسخ آنان خلل و یا تردیدی ایجاد کند.



فرماندار اسلامشهر عنوان کرد: کارمندان و مسئولین ادارات و سازمانها نیز در کنار آحاد مردم شریف اسلامشهر برای حضور پرصلابت در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن و تجدید بیعت با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی شرکت خواهند کرد و بار دیگر با آرمانهای امام راحل و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی تجدید پیمان می کنند.