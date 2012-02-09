همه میزبانان پیروز شدند به جز راه و ترابری قم

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته بیست و یکم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور تیم لوله آ.اس شیراز پس از آنکه در پایان وقت قانونی دیدار خانگی برابر تیم پویا به تساوی 64 بر 64 بسنده کرد موفق شد حریفش را در پایان نیمه نخست وقت اضافه شکست دهد. پویا با حداقل امتیازی که از این دیدار به دست آورد نتوانست جایگاه خود را از رده یازدهم جدول تغییر دهد.

امروز همچنین تیم فولاد ماهان در دیداری یکطرفه راه و ترابری قم را با 26 اختلاف امتیاز شکست داد. فولادماهان با کسب این پیروزی 35 امتیازی شد اما به دلیل یک اختلاف امتیاز کمتر از صعود به صدر جدول بازماند. شاگردان عباس آقاکوچکی نیز با باخت امشب در انتهای جدول باقی ماندند.

گرگانی‌ها که هفته گذشته دست خالی از اصفهان بازگشتند از دیدار خانگی امشب صاحب دو امتیاز کامل شدند. بازیکنان شرکت ملی حفاری نیز از رقابت با حریف زنجانی خود صاحب هشتمین برد فصل شده و از جایگاه هفتمی خود یک رده صعود کردند.

- نتایج چهار دیدار برگزار شده در هفته بیست و دوم رقابت‎های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور به این شرح است:

* جهش ترابری قم 79 - فولاد ماهان سپاهان 105

* شهرداری گرگان 67 - صنایع پتروشیمی ماهشهر 47

* شرکت ملی حفاری 75 - همیاری شهرداری زنجان 71

* لوله آ . آس شیراز 75 - پویای تهران 69

(این دیدار در پایان وقت قانونی با تساوی 64 بر 64 پایان یافت)

در چارچوب دیدارهای هفته بیست و یکم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور دیدار تیم‎های مهرام و ذوب آهن برابر پتروشیمی و دانشگاه آزاد به دلیل حضور این دو تیم در مرحله پلی‎آف رقابت‎های باشگاه‎های غرب آسیا برگزار نشد.