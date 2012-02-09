مرکز کاهش آسیبهای اجتماعی زنان ارومیه افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل بهزیستی آذربایجان غربی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح این مرکز توسعه و گسترش مراکز کاهش آسیبهای اجتماعی را از ضروریات امروز جامعه دانست و گفت: وجود چنین مراکزی ضمن کاستن از آسیبهای اجتماعی باعث پیشگیری از کاهش سن اعتیاد و دیگر آسیبها می شود.

راضیه خدادوست با اشاره به اینکه زنان به عنوان قشر آسیب پذیر جامعه، نیازمند توجه ویژه در حوزه سیاست گذاریهای کاهش آسیبهای اجتماعی هستند، افزود: متولیان با بهره گیری از آمار و اطلاعات استخراج شده در این مراکز نسبت به تدوین برنامه های جامع اقدام کنند.

معاون دادستان ارومیه نیز در این مراسم با اشاره به تهدیدات دشمن در ضربه زدن به نظام گفت: دشمنان انقلاب با شگردهای خاص خود در صدد هستند تا ضمن سست کردن باورها و اعتقادات مردم آنان را به انواع آسیبها و معضلات دچار کنند.

حجت الاسلام خدایی رمز پیروزی انقلاب وخنثی سازی توطئه های دشمنان را وحدت ملی و پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری دانست .

همچنین طی امروز هشت واحد تولیدی و خدماتی در ماکو شامل کارخانه بزرگ خوراک دام و طیور، تولید فرهای برقی، مجموعه فرهنگی دانشگاه پیام نور ماکو، مرکز پیام اورژانس 115 ماکو و آبرسانی و اصلاح شبکه های آبرسانی روستاهای کشمش تپه، گجوت، کهریز، سعید آباد و شاطر با اعتباری بالغ بر 54 میلیارد ریال افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی طرحهای تولیدی معدن میکا وفلدسپات در بخش ایواوغلی، اورژانس بین راهی فرودگاه خوی و شهرک صنعتی، شرکت تولید لوله های پی وی سی، شرکت دوخت انواع کیسه پلی اتیلن و فاز اول مواد اولیه مالت سارال آذر و بازدید از مراحل ساخت آتی در شهرک صنعتی خوی به بهره برداری رسید

