سفر هیئتی از مخالفان سوری به چین

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه از سفر هیئتی از مخالفان سوری به پکن برای دیدار با مقامات چین خبر داد.



وزارت امور خارجه چین در بیانیه ای با تایید این خبر اعلام کرد هیئتی از مخالفان سوری طی هفته جاری وارد پکن شد و با چای جون معاون وزیر امور خارجه چین دیدار کرد.



این اولین باری است که چین از تماس با مخالفان سوری در پی وتوی قطعنامه رژیمهای عربی و غربی ها علیه سوریه توسط پکن و مسکو خبر می دهد.



سخنگوی وزارت امور خارجه چین در این زمینه به خبرنگاران گفت چین به حفظ تماسها و ارتباط با گروههای مخالف سوری تمایل دارد.



چین انتقادها از اقدام اخیر این کشور در وتوی قطعنامه ضد سوری به همراه روسیه را رد کرده است.



پیشتر دولت چنین اعلام کرده بود فرستاده ای را به خاورمیانه برای بررسی بحران چین اعزام خواهد کرد.

