مردم با حضور پرشور در راهپیمایی وحدت خودرا به منصه ظهور می رسانند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی و علی محمد آزاد ظهر پنجشنبه در این بیانیه، یاد و خاطره شهدا و حضرت امام خمینی (ره)، سی و سومین سالگرد ظفرمندی انقلاب اسلامی ایران و تقارن آن با هفته وحدت را گرامی داشتند.

در این بیانیه آمده است: در آستانه یوم الله 22 بهمن، سرآغاز سی و چهارمین سال انقلاب اسلامی را در حالی پیش رو داریم و جشن می گیریم که ملت عزیز و بزرگوار ایران طی سی و سه سال از عمر با برکت انقلاب را با ایمان به خدا و ایثار و شجاعت و بصیرت خود در همه میدان ها و عرصه ها، دسایس و توطئه های دشمنان اسلام و انقلاب را نقش بر آب کردند.

این بیانیه می افزاید: مردم ایران در طول این سالها با ایستادگی در برابر تهاجم های نظامی و تحریم های سیاسی و اقتصادی کشورهای غربی و اروپایی، حقانیت و اقتدار و عظمت جمهوری اسلامی ایران را به جهانیان ثابت کردند.

در این بیانیه آمده است: آمریکا و دیگر کشورهای سلطه گر و استبدادی که در تسلط بر کشور ایران و چپاول سرمایه های ملی مردم ایران همواره ناکام مانده اند در طول 33 سال گذشته با ترفندهای مختلف از ترور شخصیت های انقلابی و دانشمندان و نخبگان علمی گرفته تا تحمیل هشت سال جنگ نابرابر و طرح ریزی و هدایت فتنه ها و آشوب های مختلف، با همه توان خود تلاش کردند که انقلاب مردم ایران را از مسیر اصلی آن خارج کنند.

این بیانیه می افزاید: امروز با هوشیاری، همدلی، وحدت و پشتیبانی و حمایت مردم مسلمان و آگاه ایران اسلامی از امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری و دولتمردان، انقلاب اسلامی ایران به بالاترین جایگاه خود در جهان رسیده و به عنوان یک الگوی تمام عیار برای همه کشورها و ملت های آزادیخواه شناخته شده است.

نماینده ولی فقیه و استاندار سیستان و بلوچستان از آحاد و اقشار مختلف مردم مومن و بیدار دل استان سیستان و بلوچستان دعوت کردند که با حضور گسترده خود در راهپیمایی دشمن شکن یوم الله 22 بهمن اقتدار، عظمت، وحدت و خروش انقلابی خود را در مقابل چشم جهانیان بویژه کشورهای استکباری به نمایش گذارند.

در این بیانیه آمده است: باشد که به یاری خداوند متعال و با همت و بصیرت والای ملت موحد بتوانیم در کنار انتقال همه ارزش ها و مفاهیم انقلاب به نسل های آینده، زمینه رشد و تعالی بیش از پیش جمهوری اسلامی ایران را در همه ابعاد فراهم کنیم و این امانت الهی را به صاحب اصلی آن حضرت مهدی موعود (عج) برسانیم.