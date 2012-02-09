تشکیل اولین جلسه ستاد ملی زن و خانواده/ فعالیت کمیسیون زنان و خانواده

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که مشکلات حقوقی و قضایی یکی از مشکلات اساسی زنان محسوب می شود. این هفته معاون مجتمع قضائی خانواده از تدوین برنامه‌ای جامع در مورد خلاء‌های قانونی حوزه زنان و خانواده خبر داد و گفت: در این طرح جامع پیشنهادات خوبی برای دستیابی زنان به حقوق قانونی خود داده شده است.

زینب رنجبر با بیان اینکه یکی از مشکلات زنان عدم دستیابی به حقوق قانونی خود است گفت: متاسفانه خلاء های قانونی سبب افزایش خشونت بر علیه زنان شده است و زنان از طبیعی ترین حقوق خود بی بهره هستند.

وی با اشاره به تدوین برنامه جامع خلاء های قانونی زنان گفت: این برنامه هنوز نهایی نشده است و به محض نهایی شدن اعلام می شود.

در حالی که چند ماه است وعده برگزاری نخستین جلسه ستاد ملی زن و خانواده با حضور رئیس جمهور داده می شود این جلسه بدون حضور وی تشکیل شد. رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به جزئیات این جلسه گفت: این جلسه با حضور 3 وزیر از میان 8 وزیر عضو آغاز شد و آئین‌نامه‌های داخلی ستاد و سند جامع تحکیم و تعالی خانواده بررسی و وظایف هر یک از نهادها و سازمان‌های عضو برای کاهش طلاق و تحکیم خانواده تشریح شد.

مریم مجتهد ‌زاده در خصوص غیبت رئیس جمهور در این جلسه گفت:رئیس جمهور ریاست ستاد ملی زن و خانواده را بر عهده داشته و معاون اول رئیس جمهور نایب رئیس و رئیس مرکز امور زنان و خانواده دبیر این ستاد هستند اما در جلسه امروز ستاد ملی زن و خانواده رئیس جمهور به دلیل شرکت در جلسه وزارت ارشاد نتوانست حضور یابد بنابراین جلسه با ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد.

این هفته همایش بین المللی تجلیل از طلایه دران عفاف و حجاب برگزار شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این همایش با اشاره به تلاش غرب برای دوری مسلمانان از حجاب گفت: حجاب در غرب خط قرمز محسوب می شود و با وجود آنکه آنها ما را برای گسترش حجاب نقد می کنند خود از حضور زنان محجبه بر فعالیتهای اجتماعی ممانعت می کنند.

مینو اصلانی رئیس جامعه بسیج زنان کشور هم در این مراسم گفت: همایش تجلیل از طلایه داران حجاب و عفاف اولین گام در شکل گیری شبکه جهانی عفاف و حجاب است.

این هفته زهره الهیان عضو فراکسیون زنان مجلس از تدوین طرح تشکیل کمیسیون زنان و خانواده در مجلس خبر داد اما رئیس فراکسیون زنان منکر ارائه چنین طرحی به هیئت رئیسه شده است. اما عضو دیگر این فراکسیون نیره اخوان نیز گفته‌های الهیان را تائید کرد.

